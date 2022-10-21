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لبنان

في بلدة تربل... العثور على شخص قاصر مشنوقًا داخل خيمته

Lebanon 24
21-10-2022 | 13:54
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نقلت جثة القاصر م. خ (14 عاما) الى مستشفى رياق، بعد العثور عليها مشنوقة داخل خيمتها في بلدة تربل - قضاء زحلة. 
 
وحضرت الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات بانتظار تقرير الطبيب الشرعي.
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جثة

مستشفى رياق

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