في بلدة تربل... العثور على شخص قاصر مشنوقًا داخل خيمته

نقلت جثة القاصر م. خ (14 عاما) الى مستشفى رياق، بعد العثور عليها مشنوقة داخل خيمتها في بلدة تربل - قضاء زحلة.



وحضرت الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات بانتظار تقرير الطبيب الشرعي.

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