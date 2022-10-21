سرقة مصاغ وأموال في البقاع... كم بلغت قيمتها؟

ادعت في مخفر رياق المواطنة إ. الصغبيني على مجهولين أقدموا على سرقة مبلغ ألف دولار و 9 ملايين ليرة لبنانية، بالإضافة إلى مصاغ بقيمة 20 ألف دولار من منزلها في بلدة تربل - البقاع.

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