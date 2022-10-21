مقدمات نشرات الأخبار

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي انعلى مسافة عشرة أيام من إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون لا جديد سجل تحت شمس عملية التأليف بعدما تمت فرملة كل المساعي الماراتونية التي بذلت في هذا الاتجاه ما عرقل وصولها الى خط النهاية.هذا الواقع يطرح سلة من الأسئلة:هل مازال هناك فرصة مطلع الاسبوع المقبل لتسجيل تقدم؟ هل ستبقى محركات المساعي مستمرة طيلة الفترة الفاصلة عن نهاية العهد من اجل اصدار المراسيم؟ وهل هناك فرصة في أن تحقق خرقا لم تنجح في تحقيقه حتى الآن؟المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حين خليل أسف لعدم الجدية في تشكيل الحكومة رغم ضيق الوقت لافتا ان الأخطر هو غياب الإرادة الجدية لإنتخاب رئيس للجمهورية مما يستوجب إنطلاق حوار واسع للتفاهم حول الإستحقاق والرئيس نبيه بري حاضر للقيام بهذا الدور أكد خليل.على المستوى النفطي تم الإعلان اليوم عن صدور قرار إستثنائي عن رئيسي الجمهورية والحكومة يتعلق بالاليات القانونية الجديدة بعد انسحاب شركة"نوفاتيك" الروسية من تحالف شركتي"توتال" و"أيني" للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين النفطيتين 9 و4 في المياه الاقليمية اللبنانية.وفي سياق متصل أكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ان مسألة الترسيم إنجاز وطني حيث لم يقدم لبنان خلال المفاوضات اي تنازلات ولا خضع لاي مساومات او مقايضات او إرادات دول خارجية.دستوريا وبعد البت بالدفعة الأولى من الطعون النيابية يواصل المجلس الدستوري العمل للاعلان عن مجموعة الطعون المتبقية خلال جلساته المفتوحة بدءا من الاثنين المقبل فيما كشف رئيسه طنوس مشلب عن الحاجة الى وقت قد يتجاوز الاسبوع المقبل الى ما يليه على الأقل لتحضير القرارات لافتا الى ان المجلس حريص على الاعلان عن اي قرار عند التوصل اليه.في الاراضي الفلسطينية المحتلة مازالت حالة من الغليان تسيطر على التطورات اليومية وأضيف اليها استشهاد الشاب صلاح البريكي البالغ من العمر "19 عاما" خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين وسط مواجهات في سلوان والطور ومخيم شعفاط.على صعيد شأن فلسطيني آخر حذرت الولايات المتحدة من أي تطبيع للعلاقات بين حركة حماس وسوريا بعد استقبال الرئيس السوري بشار الأسد وفدا من الفصائل الفلسطينية بينهم وفد حماس.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي فيالبلد يتجه شيئا فشيئا نحو الانسداد السياسي رئاسيا وحكوميا. جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس تحولت جلسات صورية حتى لا نقول فولكلورية. احزاب المنظومة تواصل التعطيل المقصود والمتعمد بالاوراق البيض والانسحاب من الجلسات، فيما نواب التغيير والاعتدال يواصلون عملية الهروب الى الامام عبر وضع عبارات رمزية في صندوقة الاقتراع لا تعني شيئا على الصعيد الديمقراطي- الانتخابي.قوى المعارضة وحدها تحاول احداث خرق حقيقي. آخر التحركات تمثل في الزيارة التي قام بها النائب ملحم رياشي موفدا من الدكتور سمير جعجع الى كليمنصو، حيث التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ونوابا من الحزب.ووفق المعلومات فان اللقاء تركز على ضرورة تدعيم وضع النائب ميشال معوض كمرشح لرئاسة الجمهورية، وذلك عبر اجتذاب اكبر عدد ممكن من الاصوات النيابية المتأرجحة وتأمين تصويتها له. فهل في امكان معوض ومن يدعمه ان يحققوا خرقا نوعيا الاثنين، ام ان الامور ستبقى تراوح مكانها في انتظار بدء مرحلة الشغور؟حكوميا، الامور ليست افضل حالا. وكل المعلومات تتقاطع عند التأكيد ان لا حكومة قريبا، وان الامور لا تزال في دائرة التعقيد القصوى. اوساط مقربة من رئيس الحكومة المكلف تعتبر ان باسيل لا يريد حكومة، وانه كلما اقترب الحل يبتكر رئيس التيار الوطني ألحر عقدا جديدة .وفي تقدير الاوساط نفسها ان باسيل لن يرضى بتشكيل حكومة لا يسيطر عليها وعلى قرارها . في المقابل تلوح اوساط التيار بالتصعيد في حال لم يعمد ميقاتي الى تشكيل حكومة. ومن مظاهر التصعيد المحتملة توقف وزراء التيار الوطني الحر ووزراء العهد عن تصريف الاعمال وعن حضور الاجتماعات الوزارية ما يشكل وسيلة ضغط على ميقاتي.وفي حال لم تفلح الضغوط في تليين موقف ميقاتي، فان البلد ذاهب الى فوضى دستورية لا يدري احد كيف تنتهي، وفق ما تؤكد اوساط التيار. فهل يتبع باسيل وميقاتي سياسة حافة الهاوية قبل خروج عون من بعبدا، ام ان اداءهما سيوصل البلد كله الى الهاوية؟========* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المناركلما رتقت حكوميا من مكان فتقت من مكان آخر، ولا من يرى بعين العطف والرحمة الى واقع البلد وحال الناس مع ضيق الوقت وصعوبة الخيارات...كل المساعي علقت على نكد سياسي من هنا ومزايدة في غير محلها من هناك، وهناك على مرمى ايام قليلة خيارات مرة بفراغ رئاسي وتداعيات حكومية...الملف الحكومي حضر اليوم في عين التينة بين الرئيس نبيه بري واللواء عباس ابراهيم. وبعد تحقيق المساعي المتشعبة الخطوط لتقدم في اليومين الاخيرين على مستوى تسمية الوزراء، عادت الامور الى الوراء بطرح عدم منح الثقة من تكتل لبنان القوي للحكومة الميقاتية، ما جمد المواقيت التي ضربت على نية تحقيق اختراق، مع تأكيد الساعين على مواصلة حراكهم، عسى ان يتمكنوا من ترميم الموقف قبل فوات الاوان...وبحسب مرصد عين التينة فلا يمكن الحديث عن جدية في تشكيل حكومة، بحسب المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، والاخطر – كما قال – انعدام الجدية لانتخاب رئيس للجمهورية، مبديا استعداد الرئيس نبيه بري لاطلاق حوار واسع للتفاهم حول هذا الاستحقاق ...في استحقاق الترسيم الذي بات على مرمى ايام، أكدت رئاسة الجمهورية أن ما تحقق هو نتيجة قرار لبناني يعكس وحدة الموقف الوطني، وحصيلة مفاوضات شاقة وصعبة لم يقدم خلالها الفريق اللبناني أي تنازلات، ولا خضع لأي مساومات أو مقايضات أو صفقات أو ارادات دول خارجية...بارادة يمنية عادت المسيرات وصواريخ الجيش واللجان – باسم الشعب المظلوم والمحاصر – الى تأديب قوى العدوان الذين يسرقون خيرات اليمن النفطية، ويشنون بها حربا عليه. وبعد التهديدات التي اطلقها القادة اليمنيون لقوى العدوان ومرتزقتهم، نفذ الجيش اليوم القصاص، واستهدف ناقلة نفط عملاقة في ميناء الضبة في حضرموت، كانت تستعد لسرقة مليوني برميل من الخام المنتج من حقول المسيلة، في رسالة دقيقة الهدف والتوقيت من اليمنيين للشركات المشاركة بسرقة نفطهم، ولمشغليها من دول العدوان ورعاتها الدوليين...========* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي فيوفي اليوم العاشر قبل انتهاء الولاية، لا يزال لبنان يترقب مصير الاستحقاق الرئاسي، في ضوء تعنت البعض في رفضهم للحوار والتوافق، ما يدفع البلاد دفعا نحو هاوية الشغور، او ربما الفراغ.فالشغور احتمال أول اذا لم ينتخب رئيس، وتسلمت صلاحياته مؤقتا حكومة كاملة الأوصاف، حائزة على ثقة المجلس النيابي الجديد، الذي حدد الأحجام، ووضع حدا لمقولات بنى كثيرون عليها أوهاما منذ السابع عشر من تشرين.أما الفراغ، فاحتمال ثان إذا لم ينتخب رئيس، ووجد الجميع انفسهم أمام حكومة تصريف أعمال ستكون عندها بمثابة المغتصب للسلطة، التي لن تكون قادرة بأي حال من الأحوال، لا على الاجتماع ولا على اتخاذ اي قرار، ما يهدد بشكل واضح بخلق فوضى دستورية أو ربما أبعد، يتحمل مسؤوليتها من لا يزال مصرا على إضاعة الوقت والفرص، من خلال ضرب ثلاثية الدستور والميثاق ووحدة المعايير، التي تبقى في كل زمان ومكان وعهد، الممرر الوحيد لتشكيل أي حكومة.أما تشرين الأسود، فموعده اليوم بعد الثالث عشر من تشرين، مع ذكرى أليمة مسيحيا ووطنيا. ففي الحادي والعشرين من تشرين الاول قبل اثنين وثلاثين عاما، امتدت يد الغدر اياها الى داني شمعون وزوجته انغريد وطفليه طارق وجوليان، فاستشهدوا للمرة الأولى عام 1990، ويستشهدون كل يوم وصولا الى اليوم، مع كل تزوير للحقيقة، عبر تبرئة القاتل، وتحوير التاريخ لمصلحة سياسية صغيرة ومكشوفة.غير ان بداية النشرة تبقى مع وثائقي الجنرال، واليوم في جزئه العاشر.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سيأقفلت المنصة السياسية، رئاسيا وحكوميا على التالي:فشل مدروس في الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في عملية انتخابية سقفها "تضييع الوقت" إلى أن تنضج طبخة لا يعرف ما إذا كانت قد بدأت. وعليه فإن الجلسة الرابعة الإثنين المقبل لن تكون أفضل من سابقاتها خصوصا أن قوى التعطيل تتقدم على قوى الإنتخاب، في سيناريو حصل بين 2014 و2016، وبين 2007 و2008، فلماذا لا يحدث اليوم؟.حكوميا، الوضع ليس أفضل حالا في ظل استمرار تبادل الحروب الكلامية بين السراي وميرنا شالوحي، ولم تنفع محاولات اللواء عباس ابراهيم والحاج وفيق صفا، في التخفيف من هذه الحروب.ماليا، الكلمة التي كان وزير المال مزمعا إلقاءها في جلسة الموازنة، وآثر الرئيس بري أن يلقيها عنه رئيس الحكومة، قالها اليوم و"بق البحصة " في مؤتمر صحافي أطلق فيه جملة من الإنتقادات، رافضا أن يكون الضحية.وزير المال صوب على نواب في لجنة المال، فقال: "كم كانت دهشتي (وربما سذاجتي) كبيرة عندما اكتشفت أن "المقررين" البرلمانيين في لجنة المال قادرون على الانتفاض في الهيئة العامة على ما اقترحوه هم في اجتماعات اللجنة، وأن يعودوا بالأخير ويصوتوا مع الموازنة.الوزير الخليل سلم بانعدام الثقة مصرفيا فكشف أنه دخل على البلد خلال صيف 2022 حوالي 5 مليار دولار لكنها لم تنعكس على موجودات المصارف بسبب إنعدام الثقة.خليل وصف قطاع الكهرباء بأنه "بلوة" منذ أكثر من أربعين سنة وقد حان الوقت لوضع حد لها. ورفض أن يكون الضحية قائلا: "قبل الوزارة كنت امارس رياضة الملاكمة، ولكني لن اتحول انا إلى "كيس ملاكمة".وبائيا، يتفشى الكوليرا في أكثر من منقطقة، ولم يعد يقتصر على أقصى الشمال أو البقاع، ما يستدعي خطة عاجلة.البداية من ملف انتخابات الرئاسة.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديددخلت البلاد مرحلة العد العكسي نحو نهاية نفق جهنم وقيامة لبنان من بين الأموات. وفي العشر الأواخر سيصل لقاح الكوليرا إلى الوطن المنكوب بعافيته كما في سياساته أما لقاحات الرئاسة فلا تزال تخضع لفحوص مخبرية وأخذ العينات في جلسات الاختبار النيابية .الكوليرا تتمدد من رئة مخيمات النزوح شمالا وزارة الصحة دقت ناقوس الخطر ونعم هناك داع للهلع في ظل انعدام سبل الوقاية ومواجهة الأوبئة فما تحت الأرض مصاب بالتلوث الجوفي تماما كما فوقها مصاب بفقدان المناعة السياسية والوطنية. جائحة الكوليرا لم تدفع برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لإعلان حال طوارىء صحية واكتفى بمعالجة الصحة النفسية في المدارس.أما نائب الشمال أشرف ريفي فنشر أوبئة طائفية ودخل منطقة خلدة فاتحا ومن بابها العالي أعلن معركة تحرير لبنان وإنهاء الوجود الإيراني متنقلا بين اكثر المناطق حساسية وتقع على خطوط تماس طائفية وعلى العداد نفسه يتحضر ملف تشكيل الحكومة الجديدة لمرحلة الموت السريري وسحب الامصال الوزارية التي يهدد بها رئيس التيار ولم تنفع.لقاءات الوسيط الجوال عباس ابراهيم من الانعاش عبر الصدمات السياسية والحزبية وبين المر والأمر سن جبران باسيل الانياب فجمع وزراء التيار في حكومة التصريف وأصدر أمر اليوم لأيام الفراغ الرئاسي مفتتحا الفوضى الدستورية بالمقاطعة.وعن اجتماع خلية المقاطعة أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين للجديد اجتماع باسيل مع الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار حيث اتخذ القرار بالامتناع عن حضور اي جلسة حكومية او وزارية يدعو اليها ميقاتي بعد الواحد والثلاثين من تشرين الأول مطلقا معادلة " ما رح خلليه يتهنى".وقد اخرج باسيل الشيطان من التفاصيل وبدأ برمي اوارقه تباعا بالتنسيق مع المعاون السياسي الرئيس ميشال عون الذي اعلن اليوم انه سيكمل مسيرته بعد انتهاء ولايته الرئاسية وخروجه من قصر بعبدا قائلا ان عملنا سيكون بشكل افضل واولى مسارات "العمل الافضل", ان رئيس الجمهورية سيأخذ معه موزازنة العام 2022 رهينة سياسية.فهو قبض على مرسوم موازنة العام الجاري ولم يفرج عن توقيعه بعد أكثر من شهر على إحالته وبعد أن نال بركة نواب التيار ورئاسة لجنة المال والموازنة ومع احتجازه المراسيم والتشكيلات القضائية وتركها في اقبيه بعبدا, فإن رئيس الجمهورية قرر مصارحه شعبه اليوم من خلال ابنته رئيسه هيئة شؤون المرأة.لكنه تحدث كمغترب لبناني يخاطبنا من الخارج قائلا ان الدولة تقوم على الامن والقضاء اولا وان الطبقة السياسية التي حكمت البلد اثنين وثلاثين عاما اوصلت لبنان الى ما هو عليه وهذا كلام يصلح لمن " صرلهن بالقصر من أمس العصر " وليس لرئيس شارك المنظومة في سرائها وضرائها وشارف على نهايته .وعن النهائيات. تجرأ وزير المال يوسف الخليل وعقد مؤتمرا صحافيا كان الاول والاخير.والخليل الذي كشف عن هوايته بالملاكمة تزنر بالحزام الاسود ليواجه سياسيين نصبوا له الكمائن واقصوه عن بيت المال ..وكاد يقول بلغته البسيطة " انا يوسف يا ابي "وفي جردة حساب دفترية تناول الخليل الدولار الجمركي وتوحيد سعر الصرف المرتبطين بسريان مفعول الموازنة بعد نحو شهر إضافة إلى ضرورة البدء بإعادة هيكلة المصارف وحصر الإفلاسات بأصغر عدد وتشجيع عمليات الدمج وتحمل المسؤولية مع الدولة ومصرف لبنان وكبار المودعينأما عن مرسوم تعيين القضاة العالق في وزارة المال واتهامه بعرقلة التحقيقات في ملف تفجير المرفأ فردها إلى الطائفية التي تحاصر كل هذه المراسيم وكان الجمهور سيصفق للخليل لو انه تحلى بشجاعة الراحلين وقالها صراحة على خطى سلفه غازي وزني " إن مرجعيتي السياسية لا تسمح لي بذلك".=======