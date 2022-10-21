ماكرون: ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان خبر جيد

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموفد الميادين إلى بروكسل أن "ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان خبر جيد"، مشيرًا إلى أنه "قد يكون هناك موارد مشتركة مع "تل أبيب" في البحر المتوسط".



وقال ماكرون: "على القيادات اللبنانية العمل لتسوية الموضوع الدستوري ضمن المهل القانونية".

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