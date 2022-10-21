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لبنان
تخوّف من عودة السخونة إلى العلاقات الإقليمية
Lebanon 24
21-10-2022
|
17:27
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تخوَّف مصدر مطلع من عودة السخونة الى العلاقات الاقليمية، مما "يكربج" الوضع اللبناني في مرحلة الفراغ، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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