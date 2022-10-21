لا يُخفي وزراء مسيحيون ممّن يرغب رئيس تيار موالٍ وضعهم في دائرة الشك، من امتعاضهم البالغ من هذا السلوك.. والبعض يجاهر بموقفه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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