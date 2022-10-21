مشاورات التأليف الحكومي متعثّرة.. وباسيل يريد المشاركة ولكنّه" لن يعطي الثقة"

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دخلت عملية تشكيل الحكومة مرحلة التعثر بسبب الشروط والمطالب التي يضعها رئيس "التيار الوطني الحر "النائب جبران باسيل، في وجه الوسطاء وابرزها انن يريد المشاركة في الحكومة ولكنه لن يمنحها الثقة في مجلس النواب.وكتبت "نداء الوطن": يتبيّن أنّ الطرح الذي حمله ابراهيم إلى كلّ من ميقاتي وباسيل ويقضي بتغيير ستة وزراء، ثلاثة مسيحيين، وثلاثة من المسلمين (درزي، وشيعي وسنيّ)، لم يرق إلى مستوى التفاهم لكونه واجه مطبات عديدة من الضفة العونية، تجلّت بالآتي:يرفض باسيل حصر موافقته بالوزراء المسيحيين، ويريد أن يكون له كلمة في الوزراء المسلمين أيضاً، الأمر الذي يرفضه رئيس حكومة تصريف الأعمال.يرفض باسيل الكشف عن هوية الأسماء المسيحيين الذين سيدخلون الحكومة باسم حصّة رئيس الجمهورية ويشترط ترك المسألة إلى لحظة كتابة المراسيم.يرفض باسيل أن يمنح «تكتل لبنان القوي» الثقة للحكومة الجديدة حتى لو تضمنت أسماء فاقعة محسوبة عليه.وعلى هذا الأساس، سارع رئيس الحكومة المكلّف إلى ضرب «مكابح» التأليف، وهو المتكئ على واقع مفاده أنّ الطبيعة تأبى الفراغ، وسترث حكومته صلاحيات رئيس الجمهورية حتى لو شكك العونيون بشرعيتها وطلبوا من الوزراء المحسوبين عليهم، الاعتكاف الكامل عن العمل الوزاري والحكومي، وعطّلوا الحكومة.بالنتيجة، لا تزال مشاورات التأليف مكانها. لا توحي الأجواء بامكانية تحقيق أي خرق خصوصاً وأنّ الأجندة السياسية التي يريدها باسيل من الحكومة، لجهة التعيينات التي يشترطها، مرفوضة رفضاً قاطعاً من جهة رئيس الحكومة.وكتبت "الاخبار": السؤال صار حاضراً بقوة، بعدما دخلت البلاد الأيام العشرة الأخيرة من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث يتحوّل المجلس النيابي دستورياً إلى هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية. ومع أن مصادر بارزة معنيّة بالملف أكّدت أن «هذا الأمر لن يكون عائقاً كون رئيس المجلس نبيه بري يتصرف على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات»، فضلاً عن معيار «استمرارية الحكم»، إلا أنها أشارت إلى أن «المشكلة هي في إخفاق الوسطاء الذين يديرون المفاوضات بينَ عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جهة والرئيس نجيب ميقاتي من جهة أخرى». وأشارت المصادر إلى أن «المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لم يقصد عين التينة أمس، إلا لإطلاع رئيس مجلس النواب على الحصيلة السلبية للمشاورات التي امتدّت منذ الأسبوع الماضي حتى الساعات الأخيرة»، وتالياً فإن بقاء الستاتيكو الحالي لفترة طويلة لن يكون مفاجئاً، وربما صار حاجة لأكثر من طرف.صارَ محسوماً أن عون وباسيل لن يفتحا الطريق أمام حكومة جديدة لا يملِك فيها رئيس التيار الوطني الحر الحصة الوازنة التي تجعله شريكاً كاملاً مع حق الفيتو إزاء عدد من الملفات تبدأ بالانتخابات الرئاسية ولا تنتهي بالتعيينات، خاصة بعدَ أن أصبح الفراغ في قصر بعبدا أمراً واقعاً بفعل التطورات الداهمة في المنطقة والعالم، وانتظار النتائج. بينما يبقى حزب الله وحيداً في القتال من أجل الإسراع في قيام الحكومة، وهو يعتقد أن «وجودها في المرحلة المقبلة بما تحمله من مؤشرات سلبية أفضل بكثير من حكومة تصريف الأعمال، تبدأ بصراع دستوري حول تولي حكومة تصريف الأعمال لصلاحيات رئيس الجمهورية ولا تنتهي عند الصراع الطائفي».وفي هذا الإطار، أشارت المعلومات إلى أن المفاوضات التي تولاها الحزب وإبراهيم لم تُحرز أي تقدّم بسبب الشروط واللاءات المضادّة وسلّة المطالب التي تختصرها معادلة تقوم على: تمسّك باسيل بتغيير 4 وزراء مسيحيين في الحدّ الأدنى، وإصرار ميقاتي على 3 فقط مع تمسكه بتغيير وزير الطاقة وليد فياض وهو ما لم يلتزِم به باسيل. علماً أن هذه المعادلة تعزّزها عقدة موازية لا تقلّ أهمية عن الخلاف على الحقائب والأسماء وحق كل فريق في تبديل وزرائه، وسمّتها مصادر معنيّة بالتشكيل بـ«أمّ العقد» وتتّصل بموضوع الثقة التي يرفض باسيل أن يُعطيها لحكومة ميقاتي، كما قالت المصادر، وهو أمر «يستغربه حتى حلفاء باسيل نفسه، فلماذا يرفض إعطاء الثقة لحكومة تضمّ وزراء هو من اختارهم وسمّاهم وفرضهم؟»، وقد أشارت المعلومات التي كُشفت عن المداولات الحكومية إلى أن «الأمور تعقّدت عند هذه النقطة»، فقد دفع رفض باسيل لهذا الأمر ميقاتي إلى التشدّد وصارَ إعطاء الثقة للحكومة شرطاً من شروط ميقاتي الأساسية، إذ أكد أنه مستعدّ لإظهار ليونة في عدد الوزراء الذين سيتم استبدالهم والأسماء أيضاً، لكن ليس قبل التعهّد بإعطاء الثقة.وكتبت "النهار": في الوقت الذي شهدت فيه الساعات الأخيرة احتداما حيال تطورات الملف الحكومي، لوحظ ان معالم تصعيد بين بعبدا والسرايا الحكومية ترافقت مع تقدم رئيس الجمهورية ميشال عون نحو "متراس الدفاع" الأخير عن نفسه وعهده في تبعات ما حل بلبنان من انهيار في عهده راميا التبعة في ذلك هذه المرة على كل الطبقات السياسية المتعاقبة منذ بدء عصر الطائف. وثمة من توقع ان تحفل الأيام الفاصلة عن نهاية الشهر الحالي بسجالات حارة للغاية بين العهد ومروحة واسعة جدا من خصومه من شأنها ان تستحضر كل الملفات الكارثية التي تحاصر البلاد علي خلفية رمي العهد تبعات الانهيار على جميع الاخرين فيما يحمله خصومه التبعة الأكبر في الانهيار. وفي الوقت نفسه سيتصاعد صراع اللحظة الأخيرة على محاولات تشكيل حكومة هي في الواقع تسوية ربع الساعة الأخير اذا قيض لها المرور من "خروم الشبك" في حين ان المناورات حيال السيناريو الذي قد ينشأ عن سقوط هذه التسوية الجاري العمل عليها بلغت ذروتها في الساعات الأخيرة. وتجلت هذه المناورات في اطلاق تهديدات منسوبة الى محور بعبدا والتيار العوني لا تكتسب أساسا أي أرضية دستورية مقبولة او صلبة ، فيما انبرت السرايا الى دفاع هجومي ردا عليها.وكتبت "البناء" أن حزب الله كثف جهوده في الساعات الأخيرة باتجاه التيار الوطني الحر والرئيس ميقاتي لملاقاة جهود اللواء إبراهيم مع باسيل، لمحاولة تذليل عقدة الثقة النيابية لكون باسيل أعلن صراحة بأنه حتى لو لبى ميقاتي مطالبه فلن يمنح حكومته الثقة.كما علمت «البناء» بحصول لقاء بين إبراهيم وميقاتي خلال الساعات الماضية وكذلك اتصالات متعددة بين ميقاتي والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل.إلا أن أوساطاً مطلعة على المشاورات الحكومية أكدت لـ»البناء» أن «المساعي والوساطات بين ميقاتي وباسيل ستستمر حتى آخر يوم ولاية الرئيس عون، وهناك متسع من الوقت والحكومة ستولد في نهاية المطاف وخلال أيام إن نجحت محاولة تذليل عقدة الثقة وتم التنازل من الطرفين اللذين يدركان مخاطر وتداعيات الفراغ الحكوميّ في فترة الشغور الرئاسي».وقالت مصادر متابعة لـ "اللواء" ان الشروط لم تعالج بعد، ملاحظة أن ارتفاع حدة الحملات قد تؤشر اما إلى تعذر التأليف أو إلى استعجال الأمر لاسيما قبيل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي اعد له في الأسبوع الأخير برامج لقاءات ونشاطات حافلة.ورأت المصادر ان دخول حزب الله على خط التأليف عائد إلى خشية الحزب من انعكاس عدم السياسي على الناحية الأمنية، مشيرة إلى أن اللاستقرار سياسي يعود إلى أن تركيبة الكتل في المجلس النيابي تحول دون وجود اكثربة يمكن الركون إليها من قبل الحزب لمواجهة الضغوط الإقليمية والخارجية على لبنان من جهة وعلى المقاومة من جهة أخرى.وكتبت "الديار":يعتمد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تكتيك اللعب على شفير الهاوية بعد ان تلقنها من الرئيس ميشال عون كمقاربة سياسية لكل استحقاق. وعليه، يدور اليوم صراع بين باسيل ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على الحكومة حيث يريد النائب جبران باسيل ان يحصل على وزراء مشاكسين فتصبح الحكومة المرتقبة بيده، انما ما لم يتضح لباسيل ان ميقاتي ادرك جيدا اسلوب الاخير في الحياة السياسية فاستخدم نهج النائب باسيل ذاته وهو التصعيد مما يشير الى حصول تأخير في تشكيل الحكومة ولا خرق في هذا المجال.أضافت: يقوم حزب الله بحث الاطراف على تشكيل حكومة للبلد وفقا لاوساط سياسية مطلعة وذلك ان المقاومة تريد ان تؤمن خروجا مشرفا للرئيس ميشال عون من القصر عبر تعويض معنوي في اشراكه في الحكومة المقبلة. اضف على ذلك، يسعى حزب الله الى تفادي قيام عون بخطوة دستورية تحدث بلبلة في البلد خاصة في ظل الكلام التصعيدي الذي يتكاثر من قبل نواب التيار الوطني الحر. كما لا يريد حزب الله الوصول الى فوضى دستورية وفراغ على الصعيد الحكومي ايضا ولذلك يحاول تدوير الزوايا وتأليف حكومة لادارة مرحلة الفراغ الرئاسي الذي لا تعرف مدتها.