Advertisement

لبنان

لبنان أمام نعمة الأيام العشرة الأخيرة أم نقمتها؟!

Lebanon 24
21-10-2022 | 22:24
A-
A+
Doc-P-1002861-638020132336800027.jpg
Doc-P-1002861-638020132336800027.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب ألان سركيس في "نداء الوطن": دخلت البلاد في الأيام العشرة الأخيرة من مهلة إنتخاب رئيس الجمهورية، وفي هذا الوقت يتحوّل المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة مهمتها إنتخاب رئيس جديد للجمهورية فقط لا غير.ولا تشجّع المعطيات المتوافرة سواء كانت داخلية أم خارجية على التفاؤل، إذ إن غياب الإسم الجامع يدلّ على أن البلاد متجهة نحو الفراغ الرئاسي للمرة الثالثة على التوالي في جمهورية ما بعد «الطائف».
Advertisement
خرج عون الذي كان رئيس الحكومة الإنتقالية في العام 1990 من بعبدا وسلّم البلد مدمّراً، ويغادر حالياً قصر بعبدا والبلد منهار ويغرق في أزماته، في حين أن كلّ التقاطعات الدبلوماسية والخارجية توحي بأن كلمة السر لم تصل بعد.ولا يبدو أن الإتفاق الأميركي- الإيراني قد حصل، ولكن هذا لا يعني أن لا إمكانية لحصوله في ربع الساعة الأخير من ولاية عون، في حين أن الفرنسي يحاول القيام بكل ما هو متاح له من أجل تسجيل خرق في الملف الرئاسي، لذلك سيكثّف نشاطه واتصالاته في الأيام العشرة الأخيرة قبل الدخول في الفراغ القاتل.وبالنسبة إلى قوى الداخل، فكل المعلومات تتقاطع لتؤكّد أنّ «حزب الله» لم يحسم أمره بعد، ولو كان حدّد قراره النهائي لكان كفّ عن لعبة تطيير النصاب في الجلسة الثانية وذهب إلى الإنتخاب لأنّه باستطاعته الضغط لتأمين 65 صوتاً إذا كان المرشح هو رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. لكن «الحزب» لا يزال يواجه تصلّب النائب جبران باسيل الرافض لانتخاب فرنجية، لذلك يقوم بكل ما يجب لعدم زرع الشقاق في صفوف الحلفاء، ولن يذهب بالضغط أكثر على باسيل بانتظار معرفة التطورات الإقليمية والدولية.ويبدو أن لا إمكانية لصياغة تفاهم داخلي بين الكتل السياسية، فطرفا النزاع لا يتحدثان مع بعضهما البعض، والكل متصلّب في مواقفه، لذلك لن تجترح الأيام العشرة الاخيرة من زمن الإنتخاب المعجزات... وإلى اللقاء في الفراغ، وعندها كل المعطيات تتغير، فإما يُفتح باب الحوار والتسويات وإمّا تغرق البلاد أكثر فأكثر في أزماتها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:04 | 2022-10-21
22:08 | 2022-10-21
22:41 | 2022-10-21
00:05 | 2022-10-22
23:34 | 2022-10-21
23:20 | 2022-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website