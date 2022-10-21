Advertisement

لبنان

ماذا تُخفي اعتراضات باسيل على فرنجيّة وجوزف عون؟

Lebanon 24
21-10-2022 | 22:58
A-
A+
Doc-P-1002872-638020151725741532.jpg
Doc-P-1002872-638020151725741532.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت ابتسام شديد في "الديار": تصعيد باسيل ضد فرنجية وعون زاد المشهد الرئاسي التباسا فالمفترض ان يقتصر هجوم باسيل على مرشح من فئة ميشال معوض سياسيا فلا يأتي اعتراضه على فرنجية المنتمي الى المحور السياسي نفسه او ضد جنرال اليرزة الذي لم يكن بعيدا عن التيار الوطني الحر قبل سنوات.
Advertisement
الاعتراض على فرنجية وجوزف عون يعتبر من المفارقات السياسية خصوصا ان الشخصيتين لا خصومة حقيقية لهما مع التيار كما ان المعلوم ان فرص باسيل الرئاسية معقدة بسبب العقوبات والرفض الداخلي له وعدم رغبة أي فريق سياسي بتكرار تجربة الرئيس عون مع الصهر.
تلطي ميرنا الشالوحي بعدم وجود تكتل نيابي واسع وراء فرنجية لا يقنع أحدا والصحيح كما تقول المصادر ان باسيل يعتبر فرنجية مرشحا خطرا على مستقبله السياسي.
اشكالية الاعتراض تتكرر مع تقدم أسهم العماد جوزف عون عندما يحل الفراغ مع اعتبار كثيرين ان ترشيح قائد الجيش قد يشكل منفذا من الفراغ وعاملا مريحا خصوصا اذا ما اقترن الموضوع بموافقة وقبول الثنائي الشيعي.
فالجنرال جوزف عون بالنسبة الى العونيين من المؤسسة العسكرية التي أتى منها الرئيس ميشال عون ومعلوم مدى الروابط العاطفية بين قاعدة التيار الوطني الحر والجيش مما سيؤدي حتما الى خلق حالة جديدة مؤيدة لجنرال اليرزة تشكل خطرا على شعبية التيار الوطني الحر في المستقبل خصوصا ان التيار يخشى بعد انتهاء الولاية الرئاسية الحالية من أفول العصر الذهبي للتيار، في حين ان وصول قائد الجيش الى بعبدا يعني تكرار الحالة الشعبية نفسها التي جرت مع العماد ميشال عون ومن المؤكد ان التيار لن يقبل سحب الغطاء الشعبي المسيحي من سيطرته.
تطول لائحة اعتراضات ميرنا الشالوحي ضد سليمان فرنجية وجوزف عون علما ان الأخير لم يكن على وفاق في السنوات الأخيرة مع رئيس التيار ولم يسايره في الاستحقاقات والتعيينات الأمنية، والمؤكد ان باسيل بدأ يتحسس الخطر المقبل بان الاستحقاق الرئاسي سيكون قريبا محصورا بأبرز منافسين له على حلبة الاستحقاق لذلك فتح النار ضد الخيارين رافضا تعديل الدستور امام وصول قائد الجيش وحيث استبق ممانعته لفرنجية بعدة حجج واعتبارات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:04 | 2022-10-21
22:08 | 2022-10-21
22:41 | 2022-10-21
00:05 | 2022-10-22
23:34 | 2022-10-21
23:20 | 2022-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website