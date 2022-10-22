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لبنان

اطلاق نار فجراً في طرابلس

Lebanon 24
22-10-2022 | 00:58
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اقدم مجهولون على متن دراجة نارية فجر اليوم على استهداف احد المقاهي في محلة شارع الثقافة في طرابلس بالرصاص من رشاش حربي، وفروا الى جهة مجهولة.
وبحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24" فان الأضرار اقتصرت على الماديات، من دون اصابات بشرية.
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