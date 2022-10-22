اطلاق نار فجراً في طرابلس

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اقدم مجهولون على متن دراجة نارية فجر اليوم على استهداف احد المقاهي في محلة شارع الثقافة في طرابلس بالرصاص من رشاش حربي، وفروا الى جهة مجهولة.وبحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24" فان الأضرار اقتصرت على الماديات، من دون اصابات بشرية.