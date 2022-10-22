"التيار" بقوة في قصر بعبدا في الاسبوع الاخير وهذا ما سيحصل

يدخل "التيار الوطني الحر" بقوة في الأيام العشرة الأخيرة من ولاية الرئيس ميشال عون على خط تنسيق اللقاءات والإجتماعات الرئاسية، تفاديا لتكرار سيناريوهات "الرؤساء المعزولين في الأسبوع الأخير من العهد"، وفق تعبير أحد القياديين البارزين في" التيار".

وفي هذا السياق، علم موقع "لبنان 24" أن لقاءات مكثفة سيشهدها قصر بعبدا، وليست بالضرورة كلها مع رئيس الجمهورية، إذ من الممكن أن تكون أيضاً مع المستشارين ولكن الغاية منها أن يبدو القصر يعج بالزوار من مختلف الفئات، من سياسيين ووزراء حاليين وسابقين ونواب ورؤساء بلديات وجمعيات ومحافظين ، وصولاً الى روابط مخاتير يمون عليهم "التيار". كما سيشهد القصر في الأسبوع الأخير عدة تكريمات ومنح أوسمة لشخصيات قريبة من "التيار الوطني الحر" منهم رجال أعمال وشخصيات في القطاعين التربوي والفني .