Advertisement

لبنان

ظاهرة جديدة في بيروت...إستعدادات غير معتادة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-10-2022 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1002910-638020249150938300.jpg
Doc-P-1002910-638020249150938300.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

إعتاد سكان بيروت وضواحيها ومختلف المناطق الساحلية اللبنانية، على استخدام دفايات الغاز أو المسخنات التي تعمل على المازوت او الكهرباء لتأمين التدفئة في خلال فصل الشتاء.

لكن هذه السنة، ومع الغلاء الحاصل في أسعار الغاز والمازوت وفواتير المولدات الكهربائية، يجد سكان المدن أنفسهم أمام خيار وحيد متمثل في الاعتماد على الحطب لتأمين التدفئة خلال الأشهر المقبلة.

من هنا بدأت الاستعدادات في الكثير من الشقق السكنية لوضع مواقد الحطب، وبدأ البحث عن إيجاد أماكن فارغة في البنايات السكنية لتحويلها إلى مستودعات يوضع فيها الحطب.

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-10-22
06:01 | 2022-10-22
06:01 | 2022-10-22
06:00 | 2022-10-22
05:54 | 2022-10-22
05:40 | 2022-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website