ظاهرة جديدة في بيروت...إستعدادات غير معتادة

إعتاد سكان بيروت وضواحيها ومختلف المناطق الساحلية اللبنانية، على استخدام دفايات الغاز أو المسخنات التي تعمل على المازوت او الكهرباء لتأمين التدفئة في خلال فصل الشتاء.

لكن هذه السنة، ومع الغلاء الحاصل في أسعار الغاز والمازوت وفواتير المولدات الكهربائية، يجد سكان المدن أنفسهم أمام خيار وحيد متمثل في الاعتماد على الحطب لتأمين التدفئة خلال الأشهر المقبلة.

من هنا بدأت الاستعدادات في الكثير من الشقق السكنية لوضع مواقد الحطب، وبدأ البحث عن إيجاد أماكن فارغة في البنايات السكنية لتحويلها إلى مستودعات يوضع فيها الحطب.