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لبنان
جعجع التقى فرونتسكا.. ورسالة إلى المجتمع الدولي
Lebanon 24
22-10-2022
|
02:30
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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ترافقها مسؤولة الشؤون السياسية ايلينا فالينيت، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان ومارك سعد. وتباحث المجتمعون في التطورات السياسية والاقتصادية الاخيرة في البلاد.
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كما حملها جعجع رسالة الى المجتمع الدولي يناشده من خلالها مواكبة لبنان والعمل على ضمان اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، "لمنع البلد من الانزلاق نحو فراغ لا يريده احد، ولا يمكن ان يتحمله اللبنانيون".
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