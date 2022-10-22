في ذكرى اغتيال داني شمعون.. هذا ما قاله جبران باسيل

كتب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر حسابه على موقع تويتر في ذكرى استشهاد داني شمعون وعائلته: " داني، منتذكّرك بوطنيّتك، منفتقد لشهامتك واشتقنا لرجولتك… يمكن لهيك قتلوك، ولحتى ما يبقى اثر من كل مآثرك. داني، مبارح بذكراك تهافتوا على محبّتك … اغتالوك ب ٢١ تشرين الاول، انت وانغريد وطارق وجوليان، بس كم مرة ومرة كتار يلّي قتلوك!!!"

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