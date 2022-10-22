Advertisement

لبنان

في ذكرى اغتيال داني شمعون.. هذا ما قاله جبران باسيل

Lebanon 24
22-10-2022 | 02:44
A-
A+
Doc-P-1002930-638020288629004983.jpg
Doc-P-1002930-638020288629004983.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر حسابه على موقع تويتر في ذكرى استشهاد داني شمعون وعائلته: " داني، منتذكّرك بوطنيّتك، منفتقد لشهامتك واشتقنا لرجولتك… يمكن لهيك قتلوك، ولحتى ما يبقى اثر من كل مآثرك. داني، مبارح بذكراك تهافتوا على محبّتك … اغتالوك ب ٢١ تشرين الاول، انت وانغريد وطارق وجوليان، بس كم مرة ومرة كتار يلّي قتلوك!!!"
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-10-22
06:01 | 2022-10-22
06:01 | 2022-10-22
06:00 | 2022-10-22
05:54 | 2022-10-22
05:40 | 2022-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website