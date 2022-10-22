في ذكرى اغتيال داني شمعون.. هذا ما قاله جبران باسيل

داني، منتذكّرك بوطنيّتك، منفتقد لشهامتك واشتقنا لرجولتك… يمكن لهيك قتلوك، ولحتى ما يبقى اثر من كل مآثرك.
داني، مبارح بذكراك تهافتوا على محبّتك … اغتالوك ب ٢١ تشرين الاول، انت وانغريد وطارق وجوليان، بس كم مرة ومرة كتار يلّي قتلوك!!! GB
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) October 22, 2022
داني، منتذكّرك بوطنيّتك، منفتقد لشهامتك واشتقنا لرجولتك… يمكن لهيك قتلوك، ولحتى ما يبقى اثر من كل مآثرك.
داني، مبارح بذكراك تهافتوا على محبّتك … اغتالوك ب ٢١ تشرين الاول، انت وانغريد وطارق وجوليان، بس كم مرة ومرة كتار يلّي قتلوك!!! GB