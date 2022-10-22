الاتصالات مقطوعة في بعبدات.. وهذا ما أعلنته أوجيرو

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أعلنت هيئة "أوجيرو"، عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي، أن "عطلاً طرأ في سنترال بعبدات بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدى الى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".