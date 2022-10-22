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لبنان

الاتصالات مقطوعة في بعبدات.. وهذا ما أعلنته أوجيرو

Lebanon 24
22-10-2022 | 02:54
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أعلنت هيئة "أوجيرو"، عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي، أن "عطلاً طرأ في سنترال بعبدات بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدى الى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".
 
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