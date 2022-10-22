قنابل نووية مُخزّنة في دولة قريبة من لبنان.. تقريرٌ يكشف التفاصيل

في العام 2019، أصدرت هيئة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وثيقة أكدت، على ما يبدو، شيئاً مشتبهاً فيه لفترة طويلة، ويرتبط بتخزين الأسلحة النووية الأميركية في قواعد جوية في العديد من الدول الأوروبية.

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وبحسب بيان حقائق من مركز الحد من التسلح وعدم الانتشار، فإنّ وجود الأسلحة التي أقرّتها اتفاقية خلال الحرب الباردة في الستينيات، يهدف إلى ردع الاتحاد السوفييتي وإقناع الدول المعنية بأنّ بدء برامج الأسلحة النووية الخاصة بها لم يكن ضرورياً.



من ضمن هذه الأسلحة القنبلة B61، وهي عبارة عن قنبلة جاذبية نووية حرارية استراتيجية وتكتيكية منخفضة القوة إلى متوسطة القوة، وتتميز بتصميم انفجار داخلي إشعاعي على مرحلتين.

ويمكن نشر تلك القانبل على مجموعة من الطائرات مثل F-15E وF-16 وTornado، كما أنه يمكن إطلاقها بسرعات تصل إلى Mach 2 وإسقاطها حتى 50 قدماً، حيث تتميز بتأخير 31 ثانية للسماح لطائرة التسليم بالهرب من محيط الانفجار.

ونشر موقع "العربي الجديد" رسماً بياناً يكشف عن المناطق التي تخزن فيها القنابل النووية الأميركية ضمن أوروبا.

ووفقاً للرسم، فإن قنابل الجاذبية النووية "B61" تخزّن في:

1- بوشل - ألمانيا

2- فولكل - هولندا

3- كلاين بروغل - بلجيكا

4- غيدي - إيطاليا

5- أفيانو - إيطاليا

كذلك، فقد تبين أن تلك القنابل النووية الأميركية تخزّن في تركيا أيضاً وتحديداً في منطقة إنجرليك التي تتضمن قاعدة جوية تستخدم من قبل القوات التركية والأميركية في إطار اتفاقية التعاون العسكري والاقتصادي بين الدولتين.

(العربي الجديد - الخليج أونلاين)