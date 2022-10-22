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لبنان

"هوّية جديدة" لفئة محدّدة في لبنان.. هذا ما ستفعله الدولة قريباً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-10-2022 | 04:17
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علم أنَّ الدولة اللبنانية تتجه الى إصدار بطاقات  شخصية مُمغنطة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية والأمنية لهم. 

ويتضمن الإصدار الجديد للبطاقة اسم البلدة أو المدينة الأصلية في فلسطين و"كود" لكل بطاقة إضافةً إلى المعلومات الشخصية الأساسية. 
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ويأتي هذا الإجراء لضمان حرية التنقل للاجئين الفلسطينيين، ولمنع محاولات تزوير البطاقة "الزرقاء".
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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