Advertisement

لبنان

"الكتائب".. هل ستلتقي مع "الحزب"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-10-2022 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1002961-638020355820142578.jpg
Doc-P-1002961-638020355820142578.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتجهُ الأنظارُ نحو إمكانيّة تصاعُد "الحراك الرّئاسي" لحزب "الكتائب اللبنانية"، إذ ثمّة قبولٌ ضمني لديه بوجوب التّحاور مع أطرافٍ عديدة من أجل الوصول إلى نقاشٍ بشأن رئاسة الجمهورية بمنأى عن التعقيدات والشروط التي يمكن أن تؤدّي إلى الفراغ في سُدّة الرئاسة الأولى.
Advertisement
واستناداً إلى ذلك، تحدّثت مصادر سياسية مُتابعة عن أنّ تفعيل الاتصالات بين "الكتائب" والأحزاب الأخرى قد يكونُ سالكاً على أكثر من اتجاه، لاسيما أن بعضاً من نواب الحزب كانت لهم اتصالات مع زملاء آخرين لهم في أطرافٍ تعدّ أساسية ضمن نسيج قوى الثامن من آذار. 
ووسط ذلك، فقد تساءلت المصادر عن مدى إمكانية تصاعد حركة تلك الإتصالات لتشمل لقاءات بين "الكتائب" و "حزب الله"، وقالت: "لا شيء مُستبعد أبداً.. في حال أرادت الأطراف السياسية الوصول إلى حلّ، فلماذا لا تتواصل في ما بينها؟ الكتائب وحزب الله يتخاصمان في السياسة وليس هناك من عداوة بين أبناء الوطن، والاستحقاق الرئاسي يتطلّب تحركاً سياسياً لأن الفراغ سيتحقق حُكماً في حال لم تنضج أُسس الانتخابات تحت قبّة البرلمان". 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2022-10-22
09:20 | 2022-10-22
08:23 | 2022-10-22
07:57 | 2022-10-22
07:48 | 2022-10-22
07:39 | 2022-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website