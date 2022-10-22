Advertisement

لبنان

آخر حراك لـ"حزب الله".. ما الذي فعله مؤخراً؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-10-2022 | 04:45
A-
A+
Doc-P-1002964-638020359395506210.jpeg
Doc-P-1002964-638020359395506210.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مصادر سياسية مقرّبة من "حزب الله" لـ"لبنان24" إنّ "الأخير كثف اتصالاته مؤخراً بين تيار المردة والتيار الوطني الحر من أجل تعزيز إمكانية التوافق بين الطرفين بشأن الاستحقاق الرئاسي"، مشيرة إلى أنّ "الاتصالات التي سبقت جلسة الخميس الرئاسية، لم تُفضِ إلى حلحلة أبداً أو إلى أيّ تقدّم".
Advertisement
وأوضحت المصادر أنّ الحزبَ يعملُ على أساس قاعدة واحدة وهي عدم "كسر" الحلفاء، إلا أنه في الوقت الراهن يسعى لإيجادِ مخرجٍ واضحٍ لتسوية جديدة قائمة على اتفاق بين "المردة" و "التيار" يُمهّد لتغيير آلية الانتخاب خلال الجلسات المُقبلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2022-10-22
09:20 | 2022-10-22
08:23 | 2022-10-22
07:57 | 2022-10-22
07:48 | 2022-10-22
07:39 | 2022-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website