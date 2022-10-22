كشفت مصادر سياسية مقرّبة من "حزب الله" لـ"لبنان24" إنّ "الأخير كثف اتصالاته مؤخراً بين تيار المردة والتيار الوطني الحر من أجل تعزيز إمكانية التوافق بين الطرفين بشأن الاستحقاق الرئاسي"، مشيرة إلى أنّ "الاتصالات التي سبقت جلسة الخميس الرئاسية، لم تُفضِ إلى حلحلة أبداً أو إلى أيّ تقدّم".

Advertisement

وأوضحت المصادر أنّ الحزبَ يعملُ على أساس قاعدة واحدة وهي عدم "كسر" الحلفاء، إلا أنه في الوقت الراهن يسعى لإيجادِ مخرجٍ واضحٍ لتسوية جديدة قائمة على اتفاق بين "المردة" و "التيار" يُمهّد لتغيير آلية الانتخاب خلال الجلسات المُقبلة.