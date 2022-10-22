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لبنان

أطلق النار باتّجاههم... إليكم ما حصل صباح اليوم في الميناء

Lebanon 24
22-10-2022 | 05:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين قاموا صباح اليوم بسرقة دراجة نارية في مدينة الميناء - كورنيش البحر، عائدة للمدعو "ز.ح"، الذي أقدم على إطلاق النار باتّجاه السارقين، إلّا أنّهم نجحوا بالفرار.
 
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