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لبنان

وزير الإعلام اتصل بالزميلة لحّام وجدد رفضه التعرض لسلامة الصحافيين

Lebanon 24
22-10-2022 | 05:24
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اتصل وزير الإعلام في حكومة تصريف الإعلام زياد المكاري بالصحافية مريم مجدولين لحام، وأبدى استنكاره تعرضها للتهديد على خلفية نشرها مقالاً صحافياً. 
 
وجدد المكاري، خلال متابعته الدقيقة لكل الحوادث التي يتعرض لها الجسم الاعلامي، "رفضه التعرض إلى حرية التعبير ضمن سلم أولويات عمل وزارة الاعلام، ومطالبته الجهات المعنية تأمين الحماية للصحافيين أثناء القيام بعملهم المهني، وعدم التعرض لسلامتهم وامنهم الشخصي مهما كانت الذرائع والمبررات". 
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