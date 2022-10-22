حادثة أمنيّة عند حاجز للجيش... هذه تفاصيل ما جرى!

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 22 / 10 / 2022 وأثناء مرور سيارة بداخلها المواطن (م.م.) و(م. ح.) مصري الجنسية عند حاجز رأس المال - الهرمل، اشتبه عناصر الحاجز بكونهما مطلوبين، فحاول أحدهما رمي رمانة يدوية على العناصر لكنها انفجرت بعيدًا عنهم ولم توقِع إصابات.

Advertisement

وقد أوقف الشخصان وتبين أن (م.م.) مطلوب بموجب مذكرات توقيف لإطلاقه النار بتواريخ سابقة، وأن السيارة مسروقة. كما ضُبط في حوزتهما سلاح حربي ورمانة يدوية وكمية من المخدرات.

سلم الموقوفان مع المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف المراجع المختصة.