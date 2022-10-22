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لبنان

حادثة أمنيّة عند حاجز للجيش... هذه تفاصيل ما جرى!

Lebanon 24
22-10-2022 | 05:40
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 22 / 10 / 2022  وأثناء مرور سيارة بداخلها المواطن (م.م.) و(م. ح.) مصري الجنسية عند حاجز رأس المال - الهرمل، اشتبه عناصر الحاجز بكونهما مطلوبين، فحاول أحدهما رمي رمانة يدوية على العناصر لكنها انفجرت بعيدًا عنهم ولم توقِع إصابات.
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وقد أوقف الشخصان وتبين أن (م.م.) مطلوب بموجب مذكرات توقيف لإطلاقه النار بتواريخ سابقة، وأن السيارة مسروقة. كما ضُبط في حوزتهما سلاح حربي ورمانة يدوية وكمية من المخدرات.
سلم الموقوفان مع المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف المراجع المختصة.
 
 
 
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