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لبنان

خنازير بريّة في بلدة بقرزلا!

Lebanon 24
22-10-2022 | 05:54
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لاحظ المارة في بلدة بقرزلا في عكار، وجود خنازير بريّة على الطريق العام، صباح اليوم.
 
 
 
 
 
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