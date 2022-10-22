Advertisement

لبنان

ملف عودة النازحين السوريين.. هذا ما كشفه الحجار

Lebanon 24
22-10-2022 | 06:01
A-
A+
Doc-P-1002994-638020411253682683.jpg
Doc-P-1002994-638020411253682683.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار "سنقوم بجولة تفقدية الى عرسال خلال أيام للاطلاع على الاوضاع الميدانية"، لافتاً إلى أن "العمل جار على شرح موقف لبنان من العودة مع  ممثلي عواصم القرار". 
Advertisement

وفي حديث لقناة "الجديد"، قال الحجار: "بدأنا نرى تفهماً لموقف لبنان وهذا مؤشر جيد".

وأضاف: "نجري مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع وزارة الخارجية إجتماعات تنظم عملهم في لبنان كما توضح بعض المفاهيم والتقصير".

ومن جهتها، قالت المنسقة القانونية لوزارة المهجرين اللبنانية في عرسال رنا رمضان: "تم تسجيل 483 عائلة سورية نازحة في عرسال للعودة الطوعية إلى سوريا وتنطلق الدفعة الأولى منهم الأربعاء عند السادسة صباحا والتجمع سيكون خلف منطقة وادي حميد بحسب طلب الأمن العام اللبناني". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2022-10-22
09:20 | 2022-10-22
08:23 | 2022-10-22
07:57 | 2022-10-22
07:48 | 2022-10-22
07:39 | 2022-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website