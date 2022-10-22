ملف عودة النازحين السوريين.. هذا ما كشفه الحجار

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قال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار "سنقوم بجولة تفقدية الى عرسال خلال أيام للاطلاع على الاوضاع الميدانية"، لافتاً إلى أن "العمل جار على شرح موقف لبنان من العودة مع ممثلي عواصم القرار".وفي حديث لقناة "الجديد"، قال الحجار: "بدأنا نرى تفهماً لموقف لبنان وهذا مؤشر جيد".وأضاف: "نجري مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع وزارة الخارجية إجتماعات تنظم عملهم في لبنان كما توضح بعض المفاهيم والتقصير".ومن جهتها، قالت المنسقة القانونية لوزارة المهجرين اللبنانية في عرسال رنا رمضان: "تم تسجيل 483 عائلة سورية نازحة في عرسال للعودة الطوعية إلى سوريا وتنطلق الدفعة الأولى منهم الأربعاء عند السادسة صباحا والتجمع سيكون خلف منطقة وادي حميد بحسب طلب الأمن العام اللبناني".