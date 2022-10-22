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لبنان

مستشار وزير الإعلام مصباح العلي: الشمال سيحتضن الإعلام اللبناني في يوم الصحافة الوطني

Lebanon 24
22-10-2022 | 06:29
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جال مستشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري الزميل مصباح العلي على نواب و فعاليات طرابلس في إطار التحضير إلى  اليوم الوطني للإعلام اللبناني بتاريخ 29 تشرين الأول الجاري على تلة الميرادور في جبل تربل.
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استهل العلي  الجولة من غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة حيث  التقى رئيسها توفيق دبوسي و وضعه في صورة التحضيرات لفعاليات اليوم الوطني التي ستقام في ربوع الشمال بالتعاون مع جامعة الدول العربية و مشروع الميرادور السياحي كونه توطئة  لإعلان بيروت عاصمة الإعلام العربي العام 2023 ، فيما أثنى  الدبوسي على  جهود وزير الإعلام زياد مكاري من أجل إنجاح اليوم الوطني على إعتباره  ثمرة  شراكة القطاعين الرسمي و الخاص كما  توجه بالتحية إلى صاحب مشروع الميرادور احمد علم الدين الدوري كونه  المواطن الشمالي الأصيل. 

بعد ذلك، التقى العلي النائب جميل عبود، حيث رحب الاخير بالاعلام اللبناني و الاعلاميين  في ربوع الشمال نهار السبت المقبل ، و أكد بأن الشمال يقدم نموذجا فريدا في الانتماء الوطني الأصيل و قال "ليس غريبا على شخصية  الوزير  زياد مكاري هذه المحبة و الحماس تجاه ابناء منطقته، لكن الجديد التعاون المثمر مع مشروع الميرادور السياحي  تقديم عمل اعلامي متكامل و إظهار معالم الشمال المتعددة". 

وانتقل المستشار مصباح العلي إلى دارة النائب عبد الكريم كبارة، الذي أبدى ترحيبه بتنظيم اليوم  الوطني للإعلام كونه يعكس صورة  طرابلس و الشمال على حقيقتها الوطنية،  كما أبدى كبارة ترحيبه بالمشاركة الاعلامية الواسعة حيث ستصبح تلة الميرادور قبلة الإعلام اللبناني.
 


من  جهته، النائب إيهاب مطر اشاد  بالمشروع نظرا لفوائده العديد و وضع كل إمكانياته في سبيل إعلاء شأن طرابلس و الشمال إعلاميا و إنمائيا، بالمقابل أبدى العلي استعداد وزارة الاعلام التشبيك مع الجهات المحلية و الأهلية في سبيل تنفيذ مشاريع انمائية و الاهتمام بشؤون المناطق. 

اما، النائب طه ناجي فأكد على عمق العلاقة التاريخية مع وزير الاعلام كونه ابن البلد المحب لأهله و ناسه و منطقته، و قال بأن إقامة غابة الصحافة اللبنانية على تلة الميرادور في جبل تربل وسط الشمال بمثابة إنجاز حقيقي نفخر بتحقيقه، و نعتز بهذا اليوم الوطني حيث يستضيف الشمال  الاعلاميين بالترحاب. 
 


كما التقى المستشار مصباح  العلي رئيس الرابطة الثقافية في طرابلس  رامز الفري الذي إعتبر  الوزير  مكاري من اهل البيت، شاكرا لفتته الكريمة في تنظيم يوما وطنيا للإعلام في ربوع الشمال ، و زار نائب نقيب المحررين الزميل غسان ريفي في مكتب سفير الشمال، و اعتبر ريفي المشروع عظيما كونه سيحول تلة الميرادور إلى معلما إعلاميا حقيقي من إنشاء غابة الصحافة إلى صخرة الشمال الوطنية و السارية الضخمة التي سترفع علم لبنان شامخا في سماء الشمال، و قال  يعجز اللسان عن شكر المنظمين من الوزير مكاري الى ابن البلد أحمد علم الدين الدوري و سائر فريق العمل  على تكريم الصحافيين  الحاليين و الراحلين.
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