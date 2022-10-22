مستشار وزير الإعلام مصباح العلي: الشمال سيحتضن الإعلام اللبناني في يوم الصحافة الوطني

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جال مستشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري الزميل مصباح العلي على نواب و فعاليات طرابلس في إطار التحضير إلى اليوم الوطني للإعلام اللبناني بتاريخ 29 تشرين الأول الجاري على تلة الميرادور في جبل تربل.استهل العلي الجولة من غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة حيث التقى رئيسها توفيق دبوسي و وضعه في صورة التحضيرات لفعاليات اليوم الوطني التي ستقام في ربوع الشمال بالتعاون مع جامعة الدول العربية و مشروع الميرادور السياحي كونه توطئة لإعلان بيروت عاصمة الإعلام العربي العام 2023 ، فيما أثنى الدبوسي على جهود وزير الإعلام زياد مكاري من أجل إنجاح اليوم الوطني على إعتباره ثمرة شراكة القطاعين الرسمي و الخاص كما توجه بالتحية إلى صاحب مشروع الميرادور احمد علم الدين الدوري كونه المواطن الشمالي الأصيل.بعد ذلك، التقى العلي النائب جميل عبود، حيث رحب الاخير بالاعلام اللبناني و الاعلاميين في ربوع الشمال نهار السبت المقبل ، و أكد بأن الشمال يقدم نموذجا فريدا في الانتماء الوطني الأصيل و قال "ليس غريبا على شخصية الوزير زياد مكاري هذه المحبة و الحماس تجاه ابناء منطقته، لكن الجديد التعاون المثمر مع مشروع الميرادور السياحي تقديم عمل اعلامي متكامل و إظهار معالم الشمال المتعددة".وانتقل المستشار مصباح العلي إلى دارة النائب عبد الكريم كبارة، الذي أبدى ترحيبه بتنظيم اليوم الوطني للإعلام كونه يعكس صورة طرابلس و الشمال على حقيقتها الوطنية، كما أبدى كبارة ترحيبه بالمشاركة الاعلامية الواسعة حيث ستصبح تلة الميرادور قبلة الإعلام اللبناني.