26
o
بيروت
30
o
طرابلس
14
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مستشار وزير الإعلام مصباح العلي: الشمال سيحتضن الإعلام اللبناني في يوم الصحافة الوطني
Lebanon 24
22-10-2022
|
06:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
جال مستشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري الزميل مصباح العلي على نواب و فعاليات طرابلس في إطار التحضير إلى اليوم الوطني للإعلام اللبناني بتاريخ 29 تشرين الأول الجاري على تلة الميرادور في جبل تربل.
Advertisement
استهل العلي الجولة من غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة حيث التقى رئيسها توفيق دبوسي و وضعه في صورة التحضيرات لفعاليات اليوم الوطني التي ستقام في ربوع الشمال بالتعاون مع جامعة الدول العربية و مشروع الميرادور السياحي كونه توطئة لإعلان بيروت عاصمة الإعلام العربي العام 2023 ، فيما أثنى الدبوسي على جهود وزير الإعلام زياد مكاري من أجل إنجاح اليوم الوطني على إعتباره ثمرة شراكة القطاعين الرسمي و الخاص كما توجه بالتحية إلى صاحب مشروع الميرادور احمد علم الدين الدوري كونه المواطن الشمالي الأصيل.
بعد ذلك، التقى العلي النائب جميل عبود، حيث رحب الاخير بالاعلام اللبناني و الاعلاميين في ربوع الشمال نهار السبت المقبل ، و أكد بأن الشمال يقدم نموذجا فريدا في الانتماء الوطني الأصيل و قال "ليس غريبا على شخصية الوزير زياد مكاري هذه المحبة و الحماس تجاه ابناء منطقته، لكن الجديد التعاون المثمر مع مشروع الميرادور السياحي تقديم عمل اعلامي متكامل و إظهار معالم الشمال المتعددة".
وانتقل المستشار مصباح العلي إلى دارة النائب عبد الكريم كبارة، الذي أبدى ترحيبه بتنظيم اليوم الوطني للإعلام كونه يعكس صورة طرابلس و الشمال على حقيقتها الوطنية، كما أبدى كبارة ترحيبه بالمشاركة الاعلامية الواسعة حيث ستصبح تلة الميرادور قبلة الإعلام اللبناني.
من جهته، النائب إيهاب مطر اشاد بالمشروع نظرا لفوائده العديد و وضع كل إمكانياته في سبيل إعلاء شأن طرابلس و الشمال إعلاميا و إنمائيا، بالمقابل أبدى العلي استعداد وزارة الاعلام التشبيك مع الجهات المحلية و الأهلية في سبيل تنفيذ مشاريع انمائية و الاهتمام بشؤون المناطق.
اما، النائب طه ناجي فأكد على عمق العلاقة التاريخية مع وزير الاعلام كونه ابن البلد المحب لأهله و ناسه و منطقته، و قال بأن إقامة غابة الصحافة اللبنانية على تلة الميرادور في جبل تربل وسط الشمال بمثابة إنجاز حقيقي نفخر بتحقيقه، و نعتز بهذا اليوم الوطني حيث يستضيف الشمال الاعلاميين بالترحاب.
كما التقى المستشار مصباح العلي رئيس الرابطة الثقافية في طرابلس رامز الفري الذي إعتبر الوزير مكاري من اهل البيت، شاكرا لفتته الكريمة في تنظيم يوما وطنيا للإعلام في ربوع الشمال ، و زار نائب نقيب المحررين الزميل غسان ريفي في مكتب سفير الشمال، و اعتبر ريفي المشروع عظيما كونه سيحول تلة الميرادور إلى معلما إعلاميا حقيقي من إنشاء غابة الصحافة إلى صخرة الشمال الوطنية و السارية الضخمة التي سترفع علم لبنان شامخا في سماء الشمال، و قال يعجز اللسان عن شكر المنظمين من الوزير مكاري الى ابن البلد أحمد علم الدين الدوري و سائر فريق العمل على تكريم الصحافيين الحاليين و الراحلين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"مفاجآت" آخر العهد وما بعده... الله يستر
Lebanon 24
"مفاجآت" آخر العهد وما بعده... الله يستر
02:00 | 2022-10-22
22/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا تُكشف عن عودة مُسلحين إلى لبنان.. معلومات تفضحُ ما تشهده الحُدود
Lebanon 24
خفايا تُكشف عن عودة مُسلحين إلى لبنان.. معلومات تفضحُ ما تشهده الحُدود
04:30 | 2022-10-22
22/10/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مستمر بالإرتفاع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مستمر بالإرتفاع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-10-21
21/10/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
02:11 | 2022-10-22
22/10/2022 02:11:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-10-21
21/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2022-10-22
خفايا تُكشف عن عودة مُسلحين إلى لبنان.. معلومات تفضحُ ما تشهده الحُدود
09:20 | 2022-10-22
"عين العاصفة هنا".. الأبيض من ببنين: لتأمين المياه النظيفة
08:23 | 2022-10-22
ضو: ليترافق ترسيم الحدود البحرية مع نظام الأسد مع حسم موضوع الحدود البرية
07:57 | 2022-10-22
بيان عن "مياه لبنان الجنوبي"... إليكم ما أعلنته المؤسسة للمشتركين
07:48 | 2022-10-22
الأمطار ستُفاجئكم في مواعيد مُختلفة.. هكذا سيكونُ طقس لبنان
07:39 | 2022-10-22
إشكال الميناء تجدّد... إحراق بسطة والجيش يتدخّل
فيديو
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
09:14 | 2022-10-22
22/10/2022 16:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
08:12 | 2022-10-21
22/10/2022 16:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
02:26 | 2022-10-18
22/10/2022 16:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact