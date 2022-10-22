ما جرى على طريق صيدا مُروّع.. خبرٌ يسردُ التفاصيل!

نجا شخصٌ يدعى "ف.ص" بأعجوبة من حادث سير وقع على جسر الرميلة عند مدخل صيدا الشمالي.



وفي التفاصيل، فإنّ السائق فقد السيطرة على سيارته من نوع "كيا" ما أدى إلى اصطدامها بالسياج الحديدي الجانبي للجسر وعامود إنارة في المكان، قبل أن تسقط مع السياج على الطريق المحاذية للجسر.

Advertisement