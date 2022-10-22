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لبنان

ما جرى على طريق صيدا مُروّع.. خبرٌ يسردُ التفاصيل!

Lebanon 24
22-10-2022 | 06:47
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نجا شخصٌ يدعى "ف.ص" بأعجوبة من حادث سير وقع على جسر الرميلة عند مدخل صيدا الشمالي.

وفي التفاصيل، فإنّ السائق فقد السيطرة على سيارته من نوع "كيا" ما أدى إلى اصطدامها بالسياج الحديدي الجانبي للجسر وعامود إنارة في المكان، قبل أن تسقط مع السياج على الطريق المحاذية للجسر.
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وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد أصيب سائق السيارة بكسورٍ وجروح مختلفة في أنحاء جسده، وعملت سيارات الإسعاف على نقله إلى مركز لبيب الطبي للمعالجة، فيما حضرت عناصر من القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً بالحادث. 
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