بُشرى سارّة بشأن "الكوليرا" في لبنان.. ماذا أعلن وزير الصحة؟

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، اليوم السبت، أنّه "تم حجز كمية كبيرة من لقاحات الكوليرا خاصة بلبنان"، مشيراً إلى أنه "تم تأمين ما يقارب الـ10 آلاف جرعة حتى الآن وستصل خلال 10 أيام إلى بيروت، وستكون موجهة بالدرجة الأولى للفرق الطبية والاسعافية التي تواجه بؤرة الكوليرا بشكل يومي"، وأضاف: "كذلك، ستخصص تلك الجرعات للأماكن التي فيها كثافة مثل السجون، ونتوقع أن تصلنا كميات كبيرة، وعندها يمكن أن نبدأ بنشرها في المدارس والمؤسسات الأخرى".

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وفي تصريح له من طرابلس، رأى الأبيض أنّ "أزمة الكوليرا ليست محصورة بالشق الصحي بل تتجاوزه الى وضع الشبكات الصحية من تأمين مياه شفة الى وضع شبكات الصرف الصحي، ومن تأمين بيئة سليمة وآمنة من الجراثيم تسمح لنا ان نقوم على الاقل بالوقاية من هذا الوباء".

وأشار وزير الصحة إلى أنه تم وضع خطة عمل وإجراءات لمواكبة وباء "الكوليرا"، لافتاً إلى أن جهوزية المنصة التي أطلقت منذ عدة أيام لإدارة الكوارث وهي منصة تشاركية تسمح بمشاركة المعلومات، وأضاف: "كذلك، سيتم التشديد على أهمية فحص المياه ونشر حملات التوعية في المناطق كافة، كما ستتم متابعة صهاريج المياه من قبل الصليب الأحمر".

وشكر "جميع المشاركين وكل من يبذل جهدا في سبيل مواجهة هذه الأزمة ، وأعتبر أن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ستحد من انتشار الوباء حتى لا نصل لعدد كبير من المصابين".



وختم: "المعابر غير الشرعية المنتشرة على الحدود اللبنانية - السورية والتي يصعب ضبطها، تشكل ازمة في الوضع الصحي إلا اننا بحثنا في هذا الموضوع مع وزارة الداخلية وننتظر ما يمكن فعله في هذا الصدد".



