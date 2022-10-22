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توفي المدعو "عبد الرزاق.ط.ا"، وهو في العقد الخامس من عمره، داخل مستشفى المنية الحكومي، بعد إصابته بـ"الكوليرا".وأفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أقارب المتوفي قاموا بالتعرّض للطاقم الطبي والتمريضي، وكسروا بعض المحتويات في المستشفى.ويذكر أن المتوفي سوري الجنسية، ومن سكان بلدة ببنين.