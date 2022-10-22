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لبنان

بعد وفاة شخص سوري الجنسيّة بـ"الكوليرا"... هذا ما قام به أقاربه في المستشفى!

Lebanon 24
22-10-2022 | 07:03
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توفي المدعو "عبد الرزاق.ط.ا"، وهو في العقد الخامس من عمره، داخل مستشفى المنية الحكومي، بعد إصابته بـ"الكوليرا". 

وأفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أقارب المتوفي قاموا بالتعرّض للطاقم الطبي والتمريضي، وكسروا بعض المحتويات في المستشفى.
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ويذكر أن المتوفي سوري الجنسية، ومن سكان بلدة ببنين.
 
 
 
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