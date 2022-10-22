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لبنان

إشكال الميناء تجدّد... إحراق بسطة والجيش يتدخّل

Lebanon 24
22-10-2022 | 07:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه على خلفية إشكال حصل يوم أمس، في الحارة الجديدة في مدينة الميناء، أقدم مناصرو المدعو "ش.ا" اليوم على إحراق بسطة عائدة للمدعو "ب.ر".

وقامت دورية من مخابرات الجيش بتوقيف "ش.ا"، واقتادته إلى التحقيق.
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