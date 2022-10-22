إشكال الميناء تجدّد... إحراق بسطة والجيش يتدخّل

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه على خلفية إشكال حصل يوم أمس، في الحارة الجديدة في مدينة الميناء، أقدم مناصرو المدعو "ش.ا" اليوم على إحراق بسطة عائدة للمدعو "ب.ر".



وقامت دورية من مخابرات الجيش بتوقيف "ش.ا"، واقتادته إلى التحقيق.

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