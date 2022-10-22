الأمطار ستُفاجئكم في مواعيد مُختلفة.. هكذا سيكونُ طقس لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم خلال النهار مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتشكّل الضباب خلال الفترة المسائية مع تكاثف للغيوم وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة مع إمكانية حدوث برق ورعد مع نشاط في سرعة الرياح.

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وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس خريفي متقلب وماطر أحياناً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط ويستمر حتى بداية الاسبوع المقبل. (معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول بين 21 و29 درجة).



- الطقس المتوقع في لبنان: - الحال العامة: طقس خريفي متقلب وماطر أحياناً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط ويستمر حتى بداية الاسبوع المقبل. (معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول بين 21 و29 درجة).

اليوم السبت:

غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة على الساحل والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية واستقرارها على الجبال وفي الداخل. مع هذا، فإنه من المحتمل تساقط أمطار محلية جنوب شرقي البلاد مع إمكانية حصول برق ورعد.

الأحد:

قليل الغيوم خلال النهارمع ارتفاع بدرجات الحرارة وتشكّل الضباب خلال الفترة المسائية مع تكاثف للغيوم وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة مع إمكانية حدوث برق ورعد مع نشاط في سرعة الرياح.

الإثنين:

غائم جزئياً الى غائم وضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في الداخل خلال الفترة الصباحية.

الثلاثاء:

غائم جزئيًا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 الى 27 درجة فوق الجبال من 10 الى 19 درجة، في الداخل من 12 الى 26 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية شرقية ضعيفة الى شمالية، سرعتها بين 8 و 25 كم/ساعة.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 26°م.



- الضغط الجوي: 1019 HPA أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06,50 ساعة غروب الشمس: 17,55