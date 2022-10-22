بيان عن "مياه لبنان الجنوبي"... إليكم ما أعلنته المؤسسة للمشتركين

صدر عن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي البيان التالي:

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تُحيط مؤسسة مياه لبنان الجنوبي السادة المشتركين في كافة دوائر المياه التابعة لها، علماً، بأن التقنين الخاص بالتيار الكهربائي بسبب توقف معامل الكهرباء عن العمل بفعل نفاذ مادة الفيول، كما توقف خط الخدمات العامة الكهربائي، والذي تعاني منه مختلف المناطق اللبنانية، يشمل أيضاً منشآت المؤسسة ومحطات الانتاج الرئيسية والآبار ومحطات التوزيع كافة.وعليه تتمنى المؤسسة على المشتركين ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى حين عودة معامل انتاج الكهرباء للتغذية كالمعتاد.