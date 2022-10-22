"عين العاصفة هنا".. الأبيض من ببنين: لتأمين المياه النظيفة

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تابع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض جولته الشمالية، يرافقه رئيس قسم محافظة عكار لقمان الكردي، وتفقد نبع عين الفوار في بلدة ببنين واطلع من رئيس البلدية كفاح كسار والمختار زاهر كسار ومنسق تيار العزم في عكار هيثم عزالدين ونهاد سلمي والشيخ عماد السبسبي، على أوضاع مرضى الكوليرا في البلدة.وقال: "الموضوع الأساسي حاليا تأمين المياه النظيفة، وفي ببنين هناك مصادر مياه غير موثوقة، وما يحصل الآن بغياب المياه المكررة التي تخضع للكلور من الدولة، أن المواطنين يضطرون للجوء الى المياه غير النظيفة وصهاريج المياه. ولكي يكون عندنا حل سريع، نعمل مع شركائنا الدوليين على توزيع الكلور للمنازل لتعقيم المياه أو اللجوء الى صهاريج مع الصليب الأحمر، بالتعاون مع البلدية، فنوزع الكلور عليها ونفحصها لنؤكد أن هذه المياه معقمة".أضاف: "هناك موضوع مهم جدا، فحتى بهذه الحلول الموقتة استطعنا حل المشكلة. لا يمكن أن نغمض أعيننا وألا نطلع على الظروف المزمنة السيئة التي أوصلتنا الى هذه المشكلة، فهناك سبب لماذا ببنين من اكثر البلدات التي وصل اليها وباء الكوليرا؟ لذلك نرفع الصوت للجميع وخاصة للوزارات المعنية. يجب علينا ايجاد الحلول للمياه وللصرف الصحي، كي لا تتكرر المشكلة".وأوضح أن "غالبية المصابين بالكوليرا من ببنين، وفي المستشفى الحكومي في طرابلس هناك أكثر من ١٨ مريضا، وفي مستشفى حلبا الحكومي هناك مرضى، والواضح ان عين العاصفة هنا، لذلك علينا ايجاد حلول صحية. ونحن ندرس امكانية انشاء مستشفى ميداني هنا في ببنين لمنع اي تأخير بوصول المرضى الى المستشفيات".