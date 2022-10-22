اعتصام أمام محطة مياه باتولية احتجاجا على إنقطاع المياه

نفذ اهالي بلدة باتولية وفاعلياتها، يتقدمهم المختار جعفر فرحات، اعتصاما امام محطة مياه باتولية، احتجاجا على إنقطاع المياه عن البلدة منذ اشهر.



وأقفل المعتصمون أبواب المحطة أمام الموظفين، رافضين فتحها لحين الاتيان بالمياه الى البلدة، متوجهين إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي "وحده يعمل على إيجاد الحلول للمشاكل العالقة في لبنان"، وناشدوه "متابعة القضية مع المعنيين لحل مشكلة المياه التي اصبحت عبئا اضافيا واساسيا على المواطن"، مستغربين وجود المحطة في البلدة، في حين تعاني منذ اشهر من انقطاع في المياه.

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