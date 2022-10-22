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لبنان

نقل شخص بحالة حرجة إلى المستشفى... شرب سمّ الـ"لانيت"!

Lebanon 24
22-10-2022 | 10:07
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قام م.ز بشرب سمّ الـ"لانيت" في مدينة صور، وتمّ نقله الى مستشفى جبل عامل، وهو بحالة حرجة، وذلك بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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سمّ

لانيت

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