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لبنان
نقل شخص بحالة حرجة إلى المستشفى... شرب سمّ الـ"لانيت"!
Lebanon 24
22-10-2022
|
10:07
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قام م.ز بشرب سمّ الـ"لانيت" في مدينة صور، وتمّ نقله الى مستشفى جبل عامل، وهو بحالة حرجة، وذلك بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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