أوقفته مخابرات الجيش قرب مسجدٍ... ماذا كان بحوزته؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مخابرات الجيش أوقفت "م.ح" (فلسطيني الجنسية)، بالقرب من مسجد عثمان في مدينة الميناء لحيازته مسدساً.



وقد سُلّم الموقوف الى الجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقه.

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