إنقاذ طفل تركته والدته داخل السيارة في أبي سمراء!

وعُلم أنّ حالته جيّدة.

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أنقذ أهالي في منطقة ابي سمراء، بالقرب من مرج الزهور، طفلا من داخل سيارة، بعدما تركته والدته فيها، وصعدت إلى أحد المباني.وقد كانت نوافذ السيارة مُغلقة، وتمّ إخراجه منها بعد سماع بكائه.