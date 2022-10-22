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لبنان

إنقاذ طفل تركته والدته داخل السيارة في أبي سمراء!

Lebanon 24
22-10-2022 | 10:25
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أنقذ أهالي في منطقة ابي سمراء، بالقرب من مرج الزهور، طفلا من داخل سيارة، بعدما تركته والدته فيها، وصعدت إلى أحد المباني.

وقد كانت نوافذ السيارة مُغلقة، وتمّ إخراجه منها بعد سماع بكائه. وعُلم أنّ حالته جيّدة.
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طفل

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