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لبنان

توقيف مروجيّ عملة مزيّفة.. هل وقعتم ضحية أعمالهما؟

Lebanon 24
22-10-2022 | 10:47
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:

من خلال مقاطعة معلومات نتيجة تحقيق أجراه مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، توصّلت عناصره الى الاشتباه بشخصين يقومان بترويج العملة المزيّفة على متن سيارة تحمل لوحة عمومية ضمن محافظة جبل لبنان.
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على الأثر، وبعد عمليات الرصد والتعقب، تمكن هذا المكتب من تحديد المنطقة حيث ينشط فيها المشتبه بهما في المتن، ومن كشف هويتهما، وهما:

ا. خ. (مواليد عام 1990، سوري)
م. ش. (مواليد عام 1995، سوري)
بتاريخ 18-10-2022، كمنت دورية من مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال للأول في محلة بعبدات وألقت القبض عليه، رغم محاولته الفرار بسيارته معرضاً حياة العناصر للخطر. كما تمكنت من خلال عملية خاطفة من توقيف الثاني في محلة المنصورية.

بالتحقيق معهما، اعترف (ا. خ.) بالاستحصال على العملة المزيّفة من البقاع، وقيام (م. ش.) بترويجها ضمن نطاق عمله وسكنه في المتن.

كما تبيّن أن الأول مطلوب للقضاء بموجب ملاحقات قضائية وعدلية بجرائم تأليف عصابة وسرقة ومخدرات، وانهما من اصحاب السوابق وموقوفَين سابقا.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا القضاء المختص بناء على اشارته.

لذلك، تُعمّم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة للموقوفين المذكورين أعلاه، وتطلب من المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا إليهما، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون/ ثكنة العقيد جوزف ضاهر، أو الاتصال على الرقم: 290881-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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