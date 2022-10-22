تيمور جنبلاط عرض قضايا حياتية واجتماعية مع وفود زارته في المختارة

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تابع رئيس كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، ضمن استقبالات السبت الاسبوعية في قصر المختارة، قضايا حياتية وخدماتية عامة مع وفود مناطقية زارته بحضور النواب اكرم شهيب، بلال عبدالله، هادي ابو الحسن ووائل ابو فاعور، وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر.فمن زوار المختارة وفد من اهالي عين زحلتا مع فاعليات البلدة والمجلسين البلدي والاختياري، طالب بحل لمسألة انقطاع الكهرباء والمياه من خلال تغذية البلدة من معمل الصفاء الكهرومائي في رشميا.كذلك عرض جنبلاط مع وفد من ميمس ضم المجلسين البلدي والاختياري وفاعليات مشكلة انقطاع المياه لعدم توافر الكهرباء لمحطة البئر الارتوازية في البلدة.والتقى وفدا من المشايخ والفاعليات من بلدة كوكبا (راشيا)، ومثله وفد من بلدة كفرنبرخ عرض قضايا اجتماعية.وقدّم وفد رياضي لجنبلاط شكره لرعايته ودعمه الانشطة الرياضية في المنطقة وكذلك البطولة التي حققها نادي النجوم الرياضي في الخارج، وضم الوفد ادارة النادي والاتحاد اللبناني للتربية والثقافة البدنية.ومن زوّار المختارة مجالس بلدية تابعت مع جنبلاط مطالب تخصها، كما تلقى مراجعات من وفود أهلية واجتماعية ومن أندية وجمعيات ووفود سياحية اجنبية ومحلية زارته واستطلعت قصر المختارة من النواحي التاريخية والتراثية والثقافية.