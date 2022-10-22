خرقٌ إسرائيلي جديد للبنان.. ماذا أعلن الجيش؟

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 22 / 10 / 2022 الساعة 10.50 خرقت طائرة مسيرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، من فوق بلدة كفرشوبا لمسافة حوالى 600 م ولمدة 5 دقائق، ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة. وتجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

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