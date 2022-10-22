إطلاق نار و "هلع".. هل من اشتباكات مُسلّحة في صيدا؟

شهدَ مخيم عين الحلوة - صيدا إطلاق نار كثيف، مساء اليوم السبت، الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع في أوساط السكّان.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في صيدا، فإن سبب إطلاق النار هو خروج أحد الأشخاص من السجن، نافية ما أشيع عن حصول اشتباكات مُسلّحة.