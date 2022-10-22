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لبنان

إطلاق نار و "هلع".. هل من اشتباكات مُسلّحة في صيدا؟

Lebanon 24
22-10-2022 | 11:55
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شهدَ مخيم عين الحلوة - صيدا إطلاق نار كثيف، مساء اليوم السبت، الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع في أوساط السكّان.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في صيدا، فإن سبب إطلاق النار هو خروج أحد الأشخاص من السجن، نافية ما أشيع عن حصول اشتباكات مُسلّحة.
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