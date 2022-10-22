Advertisement

لبنان

رسالة من "القوات" إلى "الوطني الحر".. ماذا فيها؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-10-2022 | 12:22
A-
A+
Doc-P-1003094-638020636471943181.jpg
Doc-P-1003094-638020636471943181.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّدت مصادر "التيار الوطني الحر" لـ"لبنان24" أنه لا زيارة قريبة لنواب التيار إلى معراب للقاء رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في إطار الملف الرئاسي.

ولفتت المصادر إلى أن "معراب أوصلت رسالة واضحة إلى نواب التيار مفادها أنها لم تقبل بحصول تلك الزيارة"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر يعني أن الآخرين يراهنون دوماً على الخلافات ولا يريدون الحوار من أجل انقاذ البلد من الفراغ".
Advertisement

بدورها، قالت أوساط مقربة من "القوات" لـ"لبنان24" أن الطرح الرئاسي واضح من قبلنا، وأضافت: "لدينا مرشح سيادي ووطني وغير استفزازي وهو ميشال معوض.. فليتنازل الآخرون عن التعطيل قبل أي شيء وبعدها لكل حادث حديث"
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-10-23
05:00 | 2022-10-23
06:07 | 2022-10-23
06:43 | 2022-10-23
07:17 | 2022-10-23
06:45 | 2022-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website