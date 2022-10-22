رسالة من "القوات" إلى "الوطني الحر".. ماذا فيها؟

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ولفتت المصادر إلى أن "معراب أوصلت رسالة واضحة إلى نواب التيار مفادها أنها لم تقبل بحصول تلك الزيارة"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر يعني أن الآخرين يراهنون دوماً على الخلافات ولا يريدون الحوار من أجل انقاذ البلد من الفراغ".بدورها، قالت أوساط مقربة من "القوات" لـأن الطرح الرئاسي واضح من قبلنا، وأضافت: "لدينا مرشح سيادي ووطني وغير استفزازي وهو ميشال معوض.. فليتنازل الآخرون عن التعطيل قبل أي شيء وبعدها لكل حادث حديث"