Advertisement

لبنان

انتهاء الانتخابات الطالبيّة في جامعة القديس يوسف.. كم بلغ نسبة التصويت؟

Lebanon 24
22-10-2022 | 12:05
A-
A+
Doc-P-1003098-638020655785601455.jpg
Doc-P-1003098-638020655785601455.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الأمانة العامّة في جامعة القدّيس يوسف في بيروت، في بيان، عن انتهاء الانتخابات الطالبيّة للعام الأكاديميّ 2022 -2023 في كل مراكزها، والتي جرت في "أجواء إيجابيّة انعكست في نسبة الإقبال على المشاركة وقد بلغت 75.01% وجرت بحسب القانون النسبيّ".
Advertisement

جدير بالذكر أن الجامعة تعتمد التصويت الإلكترونيّ منذ سنوات، وعلى غرار السنة الماضية تمّ الاقتراع من بُعد، أيّ أن الطالب يقترع من منزله.

وعقدت جلسة فرز الأصوات في مبنى رئاسة جامعة القدّيس يوسف بحضور الأمينة العامة للجامعة الدكتورة ندين رياشي حداد، ومديرة دائرة الحياة الطلاّبية غلوريا عبدو، وأعضاء المكتب الانتخابيّ لجميع الكليات ومندوبي اللوائح وفريق تقني من دائرة المعلوماتية الخاصة بالجامعة.

وأعلنت الأمانة العامة أن النتائج تتوفر على الموقع الإلكتروني للجامعة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-10-23
05:00 | 2022-10-23
06:07 | 2022-10-23
06:43 | 2022-10-23
07:17 | 2022-10-23
06:45 | 2022-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website