انتهاء الانتخابات الطالبيّة في جامعة القديس يوسف.. كم بلغ نسبة التصويت؟

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أعلنت الأمانة العامّة في جامعة القدّيس يوسف في بيروت، في بيان، عن انتهاء الانتخابات الطالبيّة للعام الأكاديميّ 2022 -2023 في كل مراكزها، والتي جرت في "أجواء إيجابيّة انعكست في نسبة الإقبال على المشاركة وقد بلغت 75.01% وجرت بحسب القانون النسبيّ".جدير بالذكر أن الجامعة تعتمد التصويت الإلكترونيّ منذ سنوات، وعلى غرار السنة الماضية تمّ الاقتراع من بُعد، أيّ أن الطالب يقترع من منزله.وعقدت جلسة فرز الأصوات في مبنى رئاسة جامعة القدّيس يوسف بحضور الأمينة العامة للجامعة الدكتورة ندين رياشي حداد، ومديرة دائرة الحياة الطلاّبية غلوريا عبدو، وأعضاء المكتب الانتخابيّ لجميع الكليات ومندوبي اللوائح وفريق تقني من دائرة المعلوماتية الخاصة بالجامعة.وأعلنت الأمانة العامة أن النتائج تتوفر على الموقع الإلكتروني للجامعة.