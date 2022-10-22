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لبنان

داخل مركز أمنيّ في البقاع.. هذا ما حصل مع أحد الموقوفين

Lebanon 24
22-10-2022 | 13:18
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أُدخل المدعو "ب.ح." الموقوف في فصيلة رياق، اليوم السبت، إلى مستشفى رياق الحكوميّ إثر تدهور حالته الصحيّة بسبب عدم تمكّن ذويه من إرسال الطعام والدواء إليه. 

وقالت محامية الموقوف إيناس عوده إنّ "ب.ح." أوقف منذ 3 أشهر بجرم سرقة آلة صغيرة لا يتعدّى ثمنها الـ200 ألف ليرة، وقد تدهورت حالته الصحية بسبب عدم حصوله على الدواء المطلوب. 
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ولفتت عوده إلى أنّ "ما جرى مع موكّلها يأتي في ظل اعتكاف القضاة عن العمل فضلاً عن عدم عقد جلسات التحقيق حتى في الحالات الطارئة"، وسألت: "إلى متى سيستمرّ هذا الاعتكاف في ظلّ عدم اكتراث السلطة السياسيّة لمطالب القُضاة المحقة؟ وإلى متى سيبقى الموقوفون "كبش محرقة" الفساد؟ من يتحمل مسؤولية تدهور حالة السّجناء داخل السجون ومراكز التوقيف؟". 
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