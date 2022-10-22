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لبنان

"الترسيم"... طلبٌ مهمّ من قبرص إلى لبنان

Lebanon 24
22-10-2022 | 13:35
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أفادت قناة "العربية" بأنّ "قبرص طلبت من لبنان الإسراع بترسيم الحدود البحرية بعد الاتفاق مع إسرائيل".

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون أبلغ نظيره الرئيس السوري بشار الأسد بأن وفداً رسمياً لبنانياً سيزور سوريا الأسبوع المقبل لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، وقد رحّب الأسد بهذا الأمر، بحسب قناة الـ"MTV".
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وتجدر الإشارة إلى الزيارة المرتقبة منتصف الأسبوع المقبل للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي سيُسلّم خلالها رئيس الجمهورية الرسالة الموقعة رسمياً من الولايات المتحدة الميركية تمهيدًا للقاء الناقورة.
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