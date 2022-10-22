دوريّة أمنيّة تتحرّك نحو "سبيل للمياه" في طرابلس.. ما الذي اكتُشف فيه؟

حاولت دوريّة من قوى الأمن الداخلي، مساء اليوم السبت، إغلاق سبيل المياه الموجود أمام مسجد حربا في منطقة التبانة - طرابلس.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ تحرّك الدورية الأمنيّة باتجاه سبيل المياه جاء بأمر من وزارة الصحّة العامة نظراً لاكتشاف جراثيم فيه بواسطة فحص مخبري.

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وأشار أحد مخاتير المنطقة إلى أنّ "نتيجة الفحص أثبتت وجود جراثيم في المياه"، موضحاً أن "القرار كان في إغلاق السبيل خوفاً من انتشار الكوليرا".

وخلال تحرّك الدورية الأمنية، عمد عدد من الأهالي إلى رفض إغلاق السبيل باعتبار أن المياه سليمة ولا تحتوي على أيّة جراثيم. وتفادياً لأي توتر، أوقفت الدورية خطوة الإغلاق وغادرت المكان.