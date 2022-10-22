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لبنان

مطلوبٌ بقبضة "المخابرات".. هذا ما ضُبط بحوزته خلال توقيفه

Lebanon 24
22-10-2022 | 15:02
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أوقفت دورية من مديرية مخابرات الجيش، اليوم السبت، المواطن "ف.ن." لتورطه بإشكال في منطقة بقنايا - المتن وإقدامه على إطلاق النار.
وأشار بيان صادر عن الجيش إلى "الموقوف مطلوب بجرم تعاطي المخدرات وترويجها، وقد ضبط بحوزته مسدسان حربيان وكمية من المخدرات".
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