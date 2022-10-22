مطلوبٌ بقبضة "المخابرات".. هذا ما ضُبط بحوزته خلال توقيفه

أوقفت دورية من مديرية مخابرات الجيش، اليوم السبت، المواطن "ف.ن." لتورطه بإشكال في منطقة بقنايا - المتن وإقدامه على إطلاق النار.

وأشار بيان صادر عن الجيش إلى "الموقوف مطلوب بجرم تعاطي المخدرات وترويجها، وقد ضبط بحوزته مسدسان حربيان وكمية من المخدرات".