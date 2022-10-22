آخر خبرٍ عن "صيرفة".. إليكم ما تفعله المصارف

كشفت معلومات "لبنان24" أنّ موظفين داخل المصارف باتوا يعمدون مؤخراً وفي ظلّ "الإقفال الجزئي"، إلى تسهيلِ معاملات مصرفيّة لأشخاص مقرّبين منهم وتحديداً عندما يرتبطُ الأمر بمنصّة "صيرفة".

Advertisement

وأشارت المصادر إلى أنّ هناك جهات استفادت من هذا الأمر مؤخراً، معتبرة أن ما يجري على صعيد المنصة بات يرتبطُ بـ"فئوية"، وقالت: "بسبب الواقع القائم حالياً، هناك أشخاص يستفيدون وآخرون لا يمكنهم ذلك، والمشكلة أن كل مصرفٍ يؤدي الدور الذي يريده بمعزلٍ عن القرارات المرتبطة بالإغلاق الجزئي".