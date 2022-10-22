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لبنان

آخر خبرٍ عن "صيرفة".. إليكم ما تفعله المصارف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-10-2022 | 15:15
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كشفت معلومات "لبنان24" أنّ موظفين داخل المصارف باتوا يعمدون مؤخراً وفي ظلّ "الإقفال الجزئي"، إلى تسهيلِ معاملات مصرفيّة لأشخاص مقرّبين منهم وتحديداً عندما يرتبطُ الأمر بمنصّة "صيرفة". 
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وأشارت المصادر إلى أنّ هناك جهات استفادت من هذا الأمر مؤخراً، معتبرة أن ما يجري على صعيد المنصة بات يرتبطُ بـ"فئوية"، وقالت: "بسبب الواقع القائم حالياً، هناك أشخاص يستفيدون وآخرون لا يمكنهم ذلك، والمشكلة أن كل مصرفٍ يؤدي الدور الذي يريده بمعزلٍ عن القرارات المرتبطة بالإغلاق الجزئي".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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