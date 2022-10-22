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لبنان

"مُفاجآت" قد تحصل.. ماذا كشفت إسرائيل عن موعد توقيع "اتفاق الترسيم"؟

Lebanon 24
22-10-2022 | 15:39
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أفادت قناة "الميادين" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن تل أبيب تؤكد التوقيع على الاتفاق البحري مع بيروت الأسبوع المقبل.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنه إذا لم تحصل مفاجآت من المحكمة العليا، فإن الحكومة ستجتمع يوم الخميس للمصادقة على الاتفاق، وأنه بعد المصادقة تجتمع الأطراف في الناقورة للتوقيع والحدّ الأقصى من ناحية كلّ الأطراف هو يوم الإثنين المقبل، على أنه من المتوقّع أن يتمّ التوقيع إمّا يوم الخميس أو يوم الجمعة.
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كما شددت وسائل الإعلام، على أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يريد الإسراع في التوقيع على اتّفاق الغاز مع لبنان، إذ أن الحكومة مقتنعة وواثقة بأنّ المحكمة العليا لن تُفشِل الإتفاق.

يأتي هذ التطوّر من الجانب الإسرائيلي، بعدما طلبت قبرص من لبنان الإسراع بترسيم الحدود البحرية بعد الاتفاق مع إسرائيل، بحسب ما أفادت به قناة "العربية".

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