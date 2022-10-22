توقيع الترسيم هذا الاسبوع وقبرص تحيي اتصالاتها مع لبنان

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ينتظر مجيء الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين مساء الثلاثاء او نهار الاربعاء المقبل الى بيروت في اطار انجاز المرحلة النهائي للتوقيع على وثيقة اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.ومن المتوقع ان يتم تسليم الوثيقة اللبنانية الموقعة لمسؤولين في الامم المتحدة وللجانب الاميركي في الناقورة خلال الاسبوع المقبل، على ان يقوم الجانب الاسرائيلي بخطوة مماثلة في الناقورة ايضا دون ان يجري لقاء لبناني ـ اسرائيلي مباشر، كما اكد مصدر مسؤول لـ «الديار» امس.وعلم ايضا انه كان هناك فكرة ان يشهد قصر بعبدا حفلا رسميا لتوقيع وثيقة الاتفاق، الا انه جرى صرف النظر عنها والسير في الالية العادية بتسليم الوثيقة الموقعة في الناقورة.وكتبت" النهار": المعطيات التي تواترت عن موعد تبادل الوثائق المختصة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وفق الاتفاق الذي نجحت وساطة الولايات المتحدة في التوصل إليه أخيراً، اتخذت طابع الاختراق مجدّداً، إذ سيأتي هذا الحدث في الأسبوع الأخير أيضاً من العهد العوني ليضيف التوهّج والانشداد إلى محطات مفصلية متعاقبة. ولكن وفق المعلومات التي توافرت لـ"النهار" مساء أمس، فإنّ موعد الاحتفال الذي سيُقام في الناقورة لتبادل الوثائق لم يُثبّت بعد في ظل إرجاء وصول الوسيط الأميركي في ملف الترسيم آموس هوكشتاين إلى لبنان من الثلثاء المقبل إلى الأربعاء، بسبب تصحيحات إضافية تجرى على نصوص الوثيقة التي سيسلمها هوكشتاين إلى المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين والتي على أساسها سيتسلّم وفدا الولايات المتحدة والأمم المتحدة وثائق الموافقة اللبنانية والإسرائيلية على اتفاق الترسيم. وتبعاً لذلك، فإنّ العهد الراحل أراد أن يسجّل لنفسه نقطة شعبوية أخيرة في أسبوعه الأخير فقام سيده بالاتصال ببشار الاسد طالبا الشروع في مسرحية البحث في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا بدءاً بزيارة وفد لبناني إلى دمشق.وفي السياق نفسه، أرسلت الحكومة القبرصية كتاباً عبر سفارتها في بيروت إلى الخارجية اللبنانية، رحّبت فيه بالاتفاق بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية، وأبدت رغبتها بإجراء مشاورات مع لبنان لمعالجة تأثير اتفاق الترسيم مع إسرائيل على الحدود البحرية بين قبرص ولبنان.وطلبت الحكومة ترتيب لقاء لوفد قبرصي يزور بيروت مع كلّ من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب ووزير الطاقة وليد فياض لهذا الغرض.قالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان الاتفاق على الانطلاق في هذه العملية لا يعني انه من المتوقع ان يتم في غضون الايام القليلة الباقية من ولاية رئيس الجمهورية، لكن الخطوة الاولى ستبدأ الاسبوع المقبل تمهيداً للاجتماعات التقنية التي ستحصل بين الجانبين في اطار