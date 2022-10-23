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لبنان

زعيم بارز عن تكتل نيابي: متل "القرقة وصيصانا"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-10-2022 | 01:06
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شبّه زعيم سياسي بارز  أحد التكتلات النيابية الذي يضة نوابا من اقصية مختلفة ب"القرقة وصيصانا"،  وذلك بعد المشهد المتكرر لهم في الخروج وراء بعضهم البعض قبل بداية الدورة الثانية لجلسات إنتخاب الرئيس وذلك من أجل فقدان النصاب.
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 وقال: يتصرفون بأسلوب غبي ينفذون غاية تعطيل النصاب ، وهم مَنْ يدفع الثمن في شارعهم .

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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