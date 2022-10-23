زعيم بارز عن تكتل نيابي: متل "القرقة وصيصانا"

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شبّه زعيم سياسي بارز أحد التكتلات النيابية الذي يضة نوابا من اقصية مختلفة ب"القرقة وصيصانا"، وذلك بعد المشهد المتكرر لهم في الخروج وراء بعضهم البعض قبل بداية الدورة الثانية لجلسات إنتخاب الرئيس وذلك من أجل فقدان النصاب.وقال: يتصرفون بأسلوب غبي ينفذون غاية تعطيل النصاب ، وهم مَنْ يدفع الثمن في شارعهم .